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22. septembra 2026
Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori
Tagy: Ceny pohonných látok Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Prezidenti diskutovali aj o obnovení plavby cez Hormuzský prieliv aj o rýchlejších dodávkach obranných systémov pre Ukrajinu. Francúzsky prezident Emmanuel ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Prezidenti diskutovali aj o obnovení plavby cez Hormuzský prieliv aj o rýchlejších dodávkach obranných systémov pre Ukrajinu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil svoje rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o konfliktoch na Blízkom východe a na Ukrajine za „veľmi konštruktívne“. Lídri sa stretli po Macronovom príchode do New Yorku pred každoročným zasadnutím Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).
„Mali sme veľmi dobrú diskusiu. Bola veľmi konštruktívna,“ povedal Macron novinárom. Podľa francúzskeho prezidenta existuje „vôľa znovu otvoriť Hormuzský prieliv“, ktorý je kľúčovou trasou pre svetovú prepravu ropy a plynu a Irán ho počas vojny na Blízkom východe zablokoval.
Macron uviedol, že s Trumpom diskutovali o viacerých možnostiach, ktoré by aj bez komplexnej dohody umožnili preplávať prielivom väčšiemu počtu kontajnerových lodí a tankerov. Podrobnosti o navrhovaných riešeniach neposkytol.
Prezidenti hovorili aj o situácii v Červenom mori, ktorá má podľa Macrona významný vplyv na globálne ceny. Červené more sa po zablokovaní Hormuzského prielivu stalo dôležitou trasou pre prepravu ropy, lodnú dopravu tam však skomplikovalo prevzatie strategického prielivu jemenskými húsíami podporovanými Iránom.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine Macron naliehal na Trumpa v otázke dodávok obranných zbraňových systémov Kyjevu. Prezidenti podľa neho diskutovali o „potrebe pomôcť našim ukrajinským priateľom rýchlejšie a výraznejšie, pokiaľ ide o protiraketové strely, pretože to je obranné opatrenie“.
Macron na sociálnej sieti X uviedol, že s Trumpom hovoril aj o možnosti energetického prímeria a moratória v Čiernom mori. O tejto téme chce rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa v pondelok stretol na okraji Valného zhromaždenia OSN. „Je jasné, že dnes musíme pomôcť ukrajinskému energetickému systému,“ povedal.
Francúzsky prezident uviedol, že Trump bol počas rokovania veľmi ústretový a obaja mohli podrobne rozobrať konflikty, ktoré sú podľa neho dôležité pre svetový mier a bezpečnosť. Macron pricestoval do New Yorku zo Saint-Pierre a Miquelonu, francúzskeho územia pri atlantickom pobreží Kanady, kde sa stretol s kanadským premiérom Markom Carneym.
Zdroj: SITA.sk - Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil svoje rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o konfliktoch na Blízkom východe a na Ukrajine za „veľmi konštruktívne“. Lídri sa stretli po Macronovom príchode do New Yorku pred každoročným zasadnutím Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).
„Mali sme veľmi dobrú diskusiu. Bola veľmi konštruktívna,“ povedal Macron novinárom. Podľa francúzskeho prezidenta existuje „vôľa znovu otvoriť Hormuzský prieliv“, ktorý je kľúčovou trasou pre svetovú prepravu ropy a plynu a Irán ho počas vojny na Blízkom východe zablokoval.
Hovorili aj o situácii v Červenom mori
Macron uviedol, že s Trumpom diskutovali o viacerých možnostiach, ktoré by aj bez komplexnej dohody umožnili preplávať prielivom väčšiemu počtu kontajnerových lodí a tankerov. Podrobnosti o navrhovaných riešeniach neposkytol.
Prezidenti hovorili aj o situácii v Červenom mori, ktorá má podľa Macrona významný vplyv na globálne ceny. Červené more sa po zablokovaní Hormuzského prielivu stalo dôležitou trasou pre prepravu ropy, lodnú dopravu tam však skomplikovalo prevzatie strategického prielivu jemenskými húsíami podporovanými Iránom.
Dodávky obranných zbraňových systémov Kyjevu
V súvislosti s vojnou na Ukrajine Macron naliehal na Trumpa v otázke dodávok obranných zbraňových systémov Kyjevu. Prezidenti podľa neho diskutovali o „potrebe pomôcť našim ukrajinským priateľom rýchlejšie a výraznejšie, pokiaľ ide o protiraketové strely, pretože to je obranné opatrenie“.
Macron na sociálnej sieti X uviedol, že s Trumpom hovoril aj o možnosti energetického prímeria a moratória v Čiernom mori. O tejto téme chce rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa v pondelok stretol na okraji Valného zhromaždenia OSN. „Je jasné, že dnes musíme pomôcť ukrajinskému energetickému systému,“ povedal.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Francúzsky prezident uviedol, že Trump bol počas rokovania veľmi ústretový a obaja mohli podrobne rozobrať konflikty, ktoré sú podľa neho dôležité pre svetový mier a bezpečnosť. Macron pricestoval do New Yorku zo Saint-Pierre a Miquelonu, francúzskeho územia pri atlantickom pobreží Kanady, kde sa stretol s kanadským premiérom Markom Carneym.
Zdroj: SITA.sk - Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny pohonných látok Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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