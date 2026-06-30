|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Zelená strecha nákupného srdca Bratislavy žije počas celého leta. CENTRAL pozýva do bezplatného letného kina, na rannú jogu a zážitkové maľovanie
Tagy: Nákupné centrum PR Program
Nákupné centrum CENTRAL premenilo svoju ikonickú zelenú strechu na centrum letného diania. Pod názvom Leto v CENTRALI prináša obyvateľom a návštevníkom Bratislavy pestrý multižánrový ...
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Nákupné centrum CENTRAL premenilo svoju ikonickú zelenú strechu na centrum letného diania.
Pod názvom Leto v CENTRALI prináša obyvateľom a návštevníkom Bratislavy pestrý multižánrový program plný pohybu, kultúry, umenia a zábavy pre celé rodiny. Všetky aktivity sú pre verejnosť kompletne zadarmo a bez nutnosti predchádzajúcej registrácie (s výnimkou zážitkového maľovania).
Letný program v CENTRALI je navrhnutý tak, aby si v ňom našiel každý to svoje – od ranných vtáčat až po milovníkov teplých letných večerov pod holým nebom. Návštevníci sa môžu tešiť na pravidelné športové a tanečné aktivity, filmové predstavenia, cestovateľské prednášky či kreatívne workshopy.
Cieľom manažmentu nákupného centra je priniesť do mestského prostredia kúsok pohody, spájať komunitu a ponúknuť ľuďom zmysluplné trávenie voľného času priamo v srdci Bratislavy. Zelená strecha CENTRALU je miestom, kde si ľudia po práci oddýchnu, načerpajú energiu a zažijú niečo výnimočné.
Rána budú v CENTRALI patriť obľúbenej rannej joge, dynamickej Tabate, Pilatesu a cvičeniu Zdravý chrbát. Podvečer sa strecha rozhýbe v rytme Zumby, Power jogy, Power stretchingu a tancov v Tančiarni. Všetky tréningy sú vedené profesionálmi.
Kultúrne večery sa budú na zelenej streche CENTRLU niesť v znamení strieborného plátna a spoznávania sveta. Letné kino bude počas júla a augusta premietať každý štvrtok od 19:30. Program obohatí aj Cestovateľské kino, ktoré divákov zavedie do exotických kútov sveta.
Pre tých, ktorí chcú objaviť svoj skrytý talent, sú pripravené ukážky zo školy varenia a populárne zážitkové maľovanie, ktoré je ako jediná aktivita z kapacitných dôvodov podmienená registráciou vopred.
Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi – každú sobotu popoludní premení detský smiech zelenú strechu na KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom pre najmenších.
Kompletný harmonogram a viac informácií o podujatí Leto v CENTRALI nájdu záujemcova na webovej stránke nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava
Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie
Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00
Tabata každý štvrtok o 7:00
Pilates každú sobotu o 9:00
Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00
Zumba každý pondelok o 18:00
Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30
Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00
Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00
Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)
Cestovateľské kino 1.7., 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30
Zážitkové maľovanie 8.7., 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)
Škola varenia 15.7. a 12.8. o 17:00
KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00
CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zelená strecha nákupného srdca Bratislavy žije počas celého leta. CENTRAL pozýva do bezplatného letného kina, na rannú jogu a zážitkové maľovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pod názvom Leto v CENTRALI prináša obyvateľom a návštevníkom Bratislavy pestrý multižánrový program plný pohybu, kultúry, umenia a zábavy pre celé rodiny. Všetky aktivity sú pre verejnosť kompletne zadarmo a bez nutnosti predchádzajúcej registrácie (s výnimkou zážitkového maľovania).
Letný program v CENTRALI je navrhnutý tak, aby si v ňom našiel každý to svoje – od ranných vtáčat až po milovníkov teplých letných večerov pod holým nebom. Návštevníci sa môžu tešiť na pravidelné športové a tanečné aktivity, filmové predstavenia, cestovateľské prednášky či kreatívne workshopy.
Cieľom manažmentu nákupného centra je priniesť do mestského prostredia kúsok pohody, spájať komunitu a ponúknuť ľuďom zmysluplné trávenie voľného času priamo v srdci Bratislavy. Zelená strecha CENTRALU je miestom, kde si ľudia po práci oddýchnu, načerpajú energiu a zažijú niečo výnimočné.
Od rannej jogy po večerné kino pod hviezdami
Rána budú v CENTRALI patriť obľúbenej rannej joge, dynamickej Tabate, Pilatesu a cvičeniu Zdravý chrbát. Podvečer sa strecha rozhýbe v rytme Zumby, Power jogy, Power stretchingu a tancov v Tančiarni. Všetky tréningy sú vedené profesionálmi.
Kultúrne večery sa budú na zelenej streche CENTRLU niesť v znamení strieborného plátna a spoznávania sveta. Letné kino bude počas júla a augusta premietať každý štvrtok od 19:30. Program obohatí aj Cestovateľské kino, ktoré divákov zavedie do exotických kútov sveta.
Umenie, škola varenia a zábava pre najmenších
Pre tých, ktorí chcú objaviť svoj skrytý talent, sú pripravené ukážky zo školy varenia a populárne zážitkové maľovanie, ktoré je ako jediná aktivita z kapacitných dôvodov podmienená registráciou vopred.
Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi – každú sobotu popoludní premení detský smiech zelenú strechu na KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom pre najmenších.
Kompletný harmonogram a viac informácií o podujatí Leto v CENTRALI nájdu záujemcova na webovej stránke nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Prehľad programu Leto v CENTRALI
Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava
Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie
Šport a pohyb
Ráno
Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00
Tabata každý štvrtok o 7:00
Pilates každú sobotu o 9:00
Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00
Večer
Zumba každý pondelok o 18:00
Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30
Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00
Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00
Kino a cestovanie
Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)
Cestovateľské kino 1.7., 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30
Workshopy
Zážitkové maľovanie 8.7., 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)
Škola varenia 15.7. a 12.8. o 17:00
Pre deti
KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00
O CENTRALI
CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zelená strecha nákupného srdca Bratislavy žije počas celého leta. CENTRAL pozýva do bezplatného letného kina, na rannú jogu a zážitkové maľovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nákupné centrum PR Program
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Päťky a jedna jednotka. Šimko vystavil vysvedčenie županovi Trnkovi – FOTO
Päťky a jedna jednotka. Šimko vystavil vysvedčenie županovi Trnkovi – FOTO
<< predchádzajúci článok
Nový pavilón spišskonovoveskej nemocnice má dokončenú fasádu. Výstavba naďalej pokračuje s časovým predstihom
Nový pavilón spišskonovoveskej nemocnice má dokončenú fasádu. Výstavba naďalej pokračuje s časovým predstihom