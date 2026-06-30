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Zelená strecha nákupného srdca Bratislavy žije počas celého leta. CENTRAL pozýva do bezplatného letného kina, na rannú jogu a zážitkové maľovanie


Tagy: Nákupné centrum PR Program

Nákupné centrum CENTRAL premenilo svoju ikonickú zelenú strechu na centrum letného diania. Pod názvom Leto v CENTRALI prináša obyvateľom a návštevníkom Bratislavy pestrý multižánrový ...



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2026_06_30_central_zelena strecha 676x453 30.6.2026 (SITA.sk) - Nákupné centrum CENTRAL premenilo svoju ikonickú zelenú strechu na centrum letného diania.


Pod názvom Leto v CENTRALI prináša obyvateľom a návštevníkom Bratislavy pestrý multižánrový program plný pohybu, kultúry, umenia a zábavy pre celé rodiny. Všetky aktivity sú pre verejnosť kompletne zadarmo a bez nutnosti predchádzajúcej registrácie (s výnimkou zážitkového maľovania).

Letný program v CENTRALI je navrhnutý tak, aby si v ňom našiel každý to svoje – od ranných vtáčat až po milovníkov teplých letných večerov pod holým nebom. Návštevníci sa môžu tešiť na pravidelné športové a tanečné aktivity, filmové predstavenia, cestovateľské prednášky či kreatívne workshopy.

Cieľom manažmentu nákupného centra je priniesť do mestského prostredia kúsok pohody, spájať komunitu a ponúknuť ľuďom zmysluplné trávenie voľného času priamo v srdci Bratislavy. Zelená strecha CENTRALU je miestom, kde si ľudia po práci oddýchnu, načerpajú energiu a zažijú niečo výnimočné.

Od rannej jogy po večerné kino pod hviezdami


Rána budú v CENTRALI patriť obľúbenej rannej joge, dynamickej Tabate, Pilatesu a cvičeniu Zdravý chrbát. Podvečer sa strecha rozhýbe v rytme Zumby, Power jogy, Power stretchingu a tancov v Tančiarni. Všetky tréningy sú vedené profesionálmi.

Kultúrne večery sa budú na zelenej streche CENTRLU niesť v znamení strieborného plátna a spoznávania sveta. Letné kino bude počas júla a augusta premietať každý štvrtok od 19:30. Program obohatí aj Cestovateľské kino, ktoré divákov zavedie do exotických kútov sveta.

Umenie, škola varenia a zábava pre najmenších


Pre tých, ktorí chcú objaviť svoj skrytý talent, sú pripravené ukážky zo školy varenia a populárne zážitkové maľovanie, ktoré je ako jediná aktivita z kapacitných dôvodov podmienená registráciou vopred.

Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi – každú sobotu popoludní premení detský smiech zelenú strechu na KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom pre najmenších.

Kompletný harmonogram a viac informácií o podujatí Leto v CENTRALI nájdu záujemcova na webovej stránke nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.

Prehľad programu Leto v CENTRALI


Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava

Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie

Šport a pohyb


Ráno


Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00

Tabata každý štvrtok o 7:00

Pilates každú sobotu o 9:00

Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00

Večer


Zumba každý pondelok o 18:00

Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30

Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00

Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00

Kino a cestovanie


Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)

Cestovateľské kino 1.7., 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30

Workshopy


Zážitkové maľovanie 8.7., 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)

Škola varenia 15.7. a 12.8. o 17:00

Pre deti


KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00

O CENTRALI


CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Zelená strecha nákupného srdca Bratislavy žije počas celého leta. CENTRAL pozýva do bezplatného letného kina, na rannú jogu a zážitkové maľovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nákupné centrum PR Program
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