Nový povolebný prieskum: Voľby by vyhralo OĽaNO, mimo parlamentu jedna z koaličných strán

V prvom povolebnom prieskume zvíťazilo hnutie OĽaNO s viac ako 24 percentami. Za ním nasleduje opozičný Smer, ktorý si oproti marcovým voľbám prilepšil o 3,5 percenta. Tretie skončilo hnutie Sme rodina s 11,5 percentami.

Do parlamentu by sa dostali ešte kotlebovci (9,2%) a SaS (6,8%). Mimo neho by sa teda ocitla koaličná strana Za ľudí, ktorá sa prepadla len k trojpercentnej podpore.

Poslanecké kreslá by opäť tesne ušli KDH (4,5%). Ostatné strany nezískali viac ako 3 percentá.

Zaujímavosťou prieskumu je 7,5 percenta pre PS/Spolu, čím by koalícia tesne prekročila pre ňu potrebnú sedempercentnú hranicu na vstup do NR SR.

V súčasnosti však nie je jasné, či strany budú naďalej spoločne pokračovať alebo sa budú o hlasy voličov uchádzať samostatne.

Prieskum pre TV Markíza vypracovala agentúra Focus v dňoch 15.4-17.4 na vzorke 1016 respondetov.