Premiér: Pendleri by mali s testovaním počkať, testovať sa bude i v DSS

Testovať na nový koronavírus sa budú všetci zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS). Pendleri by mali s testovaním zatiaľ počkať. Rozhodnutie otvoriť obchody bude na hlavnom hygienikovi SR, premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce, aby rozhodol bez tlaku. Matovič to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.





„Vláda nemá kompetenciu otvoriť žiadnu prevádzku, to je rozhodnutie hlavného hygienika,“ uviedol premiér. Dodal, že chce, aby o tom rozhodovali ľudia, ktorí vedia, čo je epidémia a majú na to patričné vzdelanie. V pondelok (20.4.) chce premiér oznámiť presný postup, ktorý bude čisto rozhodnutím odborníkov. Na túto tému s nimi podľa vlastných slov absolvoval v piatok (17.4.) niekoľkohodinové stretnutie. V súvislosti s otvorením odmietol odpovedať na to, aký bude presný postup, avšak uviedol, že vidí pesimisticky fakt, že bol zaznamenaný nárast nakazených novým koronavírusom. Nové prípady podľa neho priniesla aj nezodpovednosť niektorých občanov počas Veľkej noci.V otázke DSS potvrdil premiér slová šéfa parlamerntu Borisa Kollára (Sme rodina), že sa začne testovanie všetkých ich zamestnancov. Dôjde k tomu najprv cez tzv. rýchlotesty, ktoré budú neskôr doplnené cieleným testovaním cez PCR testy.Kritiku štátu zo strany predsedu BSK Juraja Drobu (SaS) považuje za smiešnu, keďže má na starosti štátne hmotné rezervy minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík v rámci svojich kompetencií. „Nech sa spoločne dohodnú, keď nemajú ochranné prostriedky,“ uviedol premiér s tým, že na druhej strane štátne hmotné rezervy nemajú povinnosť zásobovať DSS.Pri kritike o uzatvorení rómskych osád vidí opätovne rozhodnutie hlavného hygienika. Na celom svete sú postupy podľa premiéra rovnaké - keď hrozí epidemiologické riziko, tak prídu opatrenia. Pozitívne testovaní v rómskych osadách podľa premiéra nerešpektujú zákaz vychádzania, čo spôsobuje problém všetkým obyvateľom osady. Matovič v relácii tiež kritizoval vládu expremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) za to, že pustila ľudí zo zahraničia do domácej karantény v rómskych osadách. „Väčšina ani dnes nedodržuje tú karanténu. Medzičasom nakazili kopec ľudí a nemáme šancu identifikovať koho,“ spresnil premiér.Na hlavného hygienika sa odvolával Matovič aj pri opatreniach v súvislosti s tzv. pendlermi, ktorí cestujú za prácou na Slovensko, avšak bývajú v pohraničí okolitých krajín. V súvislosti s ich povinným testovaním na vlastné náklady ich premiér vyzval, aby ešte pár dní počkali. „Ak bude chorobnosť v porovnaní s ostatnými krajinami rovnaká, tak opatrenie stráca význam,“ spresnil premiér.K programovému vyhláseniu vlády uviedol premiér, že sa tam premietlo všetkých 11 otázok z jeho predvolebnej ankety, ako aj 500 konkrétných riešení od ministrov OĽaNO. "Tak ako my budeme stáť za riešeniami SaS, Sme rodina a Za ľudí, tak aj oni budú stáť za našimi," uviedol premiér.