Nový predseda strany Hlas-SD je známy, na jeho mene sa zhodlo predsedníctvo

24.5.2024 (SITA.sk) - Novým predsedom Hlasu-SD má byť generálny manažér strany a zároveň minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa na jeho mene v piatok zhodlo predsedníctvo strany. Oficiálne ho však musí zvoliť snem Hlasu-SD, ktorý bude v sobotu 1. júna v Košiciach.Práve v týchto chvíľach zasadá predsedníctvo strany Hlas-SD, ktoré sa zhodlo na mene Matúša Šutaja Eštoka. V súvislosti s obsadením postu predsedu po tom, čo doterajší líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby, sa hovorilo aj o ministerke hospodárstva Denise Sakovej a o ministrovi práce Erikovi Tomášovi.„Nechajte sa prekvapiť. Máme stretnutie predsedníctva, budeme vás informovať. Veľmi si vážim dôveru voličov a počet preferenčných krúžkov, ktorý ma doniesol do pozície ministerky hospodárstva a podpredsedníčky vlády,“ povedala Saková pre TV Markíza. Erik Tomáš uviedol, že si váži prejavenú dôveru, no rešpektovať bude akékoľvek rozhodnutie Petra Pellegriniho „Môžem povedať iba toľko, že naozaj ma veľmi teší, že pán predseda strany hovoril na stretnutiach s členskou základňou aj moje meno v súvislosti novým predsedom strany. Ale tu nie je žiadna súťaž, a tak, ako sme povedali, budeme rešpektovať výber stále predsedu strany, pána Pellegriniho. Takto to má aj v tých zrelých stranách byť, že už na sneme ponúkneme len jedno meno," povedal minister práce.V médiach sa už predtým objavili informácie, že zvolený prezident Pellegrini preferuje ako svojho nástupcu Matúša Šutaja Eštoka, pretože je jedným zo zakladateľov strany Hlas a už roky patrí k jeho najbližším spolupracovníkom. Eštok je dnes ako minister vnútra aj jednou z hlavných tvárí vlády po atentáte na premiéra Roberta Fica.