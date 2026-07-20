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20. júla 2026

Nový premiér sľúbil 10-ročný plán na oživenie Británie, boj proti bezdomovectvu aj neochvejnú podporu Ukrajiny


Tagy: Britská vláda Britský premiér Buckinghamský palác Downing Street

Krajina podľa Burnhama musí svetu ukázať, že dokáže „znovu získať stabilitu“, pričom prisľúbil, že prinesie nový politický model a vybuduje novú ekonomiku. Nový



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britain_politics_62856 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Krajina podľa Burnhama musí svetu ukázať, že dokáže „znovu získať stabilitu“, pričom prisľúbil, že prinesie nový politický model a vybuduje novú ekonomiku.


Nový britský premiér Andy Burnham sa v pondelok zaviazal, že predstaví plán rozvoja Veľkej Británie na najbližšie desaťročie a pustí sa do riešenia krízy životných nákladov, a načrtol ďalšie politické ciele svojho kabinetu vrátane zachovania podpory Ukrajine či ukončenia bezdomovectva.

Desať rokov na zmenu


Počas krátkeho prejavu pred sídlom na Downing Street, kam za potlesku svojich priaznivcoch dorazil zo stretnutia s kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, Burnham vyhlásil, že „predloží nový plán pre Britániu, desaťročný plán“,  ktorý však bližšie nešpecifikoval.

Krajina podľa neho musí svetu ukázať, že dokáže „znovu získať stabilitu“, pričom prisľúbil, že prinesie nový politický model a vybuduje novú ekonomiku. Medzi krátkodobými cieľmi spomenul snahu „poskytnúť ľuďom okamžitú úľavu, pomoc so životnými nákladmi “, ako aj záväzok opätovne industrializovať krajinu prostredníctvom verejného obstarávania a výstavbu väčšieho počtu verejných nájomných bytov.

Podpora pre Ukrajinu


Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, Burnham médiám už skôr povedal, že jeho prvé telefonáty budú patriť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorého uistí, že britská podpora Kyjeva ostáva „pevná a neochvejná“. „Prezidentovi Zelenskému dám dnes neskôr jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na sto percent,“ povedal novinárom.

Jeho predchodca Keir Starmer pri odchode zo sídla britských premiérov pred médiami poznamenal, že počas svojho krátkeho pôsobenia vo funkcii sa mu podarilo krajinu zlepšiť. „Som presvedčený, že Británia je dnes silnejšia a spravodlivejšia, než bola pred dvoma rokmi,“ povedal v prejave na rozlúčku. „Odchádzam dôstojne, s úsmevom a s hrdosťou na všetko, čo sme dosiahli.“


Zdroj: SITA.sk - Nový premiér sľúbil 10-ročný plán na oživenie Británie, boj proti bezdomovectvu aj neochvejnú podporu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda Britský premiér Buckinghamský palác Downing Street
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