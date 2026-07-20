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Zápasový deň sa nekončí na tribúne: Držitelia permanentiek získavajú výhody aj v oc tehelko
Tagy: OC Tehelko Permanentky PR
Letná príprava futbalistov ŠK Slovan je v plnom prúde a fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na zápasové zážitky, ale aj na ďalšie benefity mimo tribún. Držitelia platných permanentiek ŠK ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Letná príprava futbalistov ŠK Slovan je v plnom prúde a fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na zápasové zážitky, ale aj na ďalšie benefity mimo tribún.
Držitelia platných permanentiek ŠK Slovan môžu aj naďalej využívať atraktívne zľavy v prevádzkach športovo-nákupnej destinácie oc tehelko, ktorá sa nachádza iba pár krokov od Národného futbalového štadióna. Výhody pritom nie sú viazané len na zápasové dni – permanentkári ich môžu využívať počas celej platnosti svojej permanentky.
Oc tehelko tak pokračuje v dlhodobom koncepte odmeňovania verných fanúšikov, ktorý prepája športový zážitok s každodennými výhodami. Vďaka spolupráci s vybranými prevádzkami môžu držitelia permanentiek ŠK Slovan využiť zľavy na služby, športové vybavenie, gastronómiu aj produkty pre celú rodinu.
Uplatnenie výhod je jednoduché. Pri návšteve zapojenej prevádzky v oc tehelko sa stačí preukázať platnou permanentkou ŠK Slovan. Personál môže z dôvodu overenia nároku požiadať aj o doklad totožnosti. Následne si už fanúšik môže vybrať z ponuky služieb a produktov za zvýhodnené ceny. Zľavy pritom platia každý deň počas otváracích hodín, nielen v súvislosti so zápasmi.
Permanentkári ŠK Slovan môžu v oc tehelko využiť množstvo výhod. Milovníkov športu poteší napríklad 20 % zľava na mesačnú permanentku v Next Level Fitness 77 či 10 % zľava na nezľavnený tovar v predajni Najšport. Novinkou je aj prevádzka Rebar, ktorá prináša na Slovensko unikátny koncept cvičenia. Držitelia permanentiek tu získavajú 15 % zľavu na nákup kreditov na rezerváciu tréningov.
Fanúšikovia futbalu si v oc tehelko môžu zároveň dopriať aj kvalitnú gastronómiu. Pizza Forza ponúka 30 % zľavu na pizzu podľa vlastného výberu, v Blue Champs si zase môžu uplatniť 10 % zľavu na celý stôl a milovníci dobrej kávy môžu využiť 15 % zľavu na kávové nápoje vo Fredie I’m Ready.
Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa radi starajú o svoj vzhľad či zdravie. Výhodnejšie služby ponúkajú napríklad Barbershop Cut ‚N‘ Shave s 20 % zľavou na služby a produkty, Beauty Palace Bratislava s 20 % zľavou na procedúry, ale aj ďalší partneri oc tehelko.
Kompletný aktuálny zoznam zapojených prevádzok a podmienky využitia jednotlivých zliav nájdu permanentkári na webovej stránke oc tehelko, konkrétne TU. Každá prevádzka, v ktorej je možné uplatniť zľavy alebo benefity, je označená viditeľnou nálepkou pri vstupe do prevádzky.
Či už sa chystáte na prípravný zápas, plánujete stretnutie s priateľmi, obed, kávu alebo nákup, oc tehelko prináša permanentkárom ŠK Slovan ďalší dôvod zastaviť sa. Zápasový deň sa totiž nemusí končiť odchodom zo štadióna – môže pokračovať výhodami priamo v jeho susedstve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zápasový deň sa nekončí na tribúne: Držitelia permanentiek získavajú výhody aj v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Držitelia platných permanentiek ŠK Slovan môžu aj naďalej využívať atraktívne zľavy v prevádzkach športovo-nákupnej destinácie oc tehelko, ktorá sa nachádza iba pár krokov od Národného futbalového štadióna. Výhody pritom nie sú viazané len na zápasové dni – permanentkári ich môžu využívať počas celej platnosti svojej permanentky.
Oc tehelko tak pokračuje v dlhodobom koncepte odmeňovania verných fanúšikov, ktorý prepája športový zážitok s každodennými výhodami. Vďaka spolupráci s vybranými prevádzkami môžu držitelia permanentiek ŠK Slovan využiť zľavy na služby, športové vybavenie, gastronómiu aj produkty pre celú rodinu.
Ako využiť zľavy pre permanentkárov?
Uplatnenie výhod je jednoduché. Pri návšteve zapojenej prevádzky v oc tehelko sa stačí preukázať platnou permanentkou ŠK Slovan. Personál môže z dôvodu overenia nároku požiadať aj o doklad totožnosti. Následne si už fanúšik môže vybrať z ponuky služieb a produktov za zvýhodnené ceny. Zľavy pritom platia každý deň počas otváracích hodín, nielen v súvislosti so zápasmi.
Od športu cez gastronómiu až po starostlivosť o seba
Permanentkári ŠK Slovan môžu v oc tehelko využiť množstvo výhod. Milovníkov športu poteší napríklad 20 % zľava na mesačnú permanentku v Next Level Fitness 77 či 10 % zľava na nezľavnený tovar v predajni Najšport. Novinkou je aj prevádzka Rebar, ktorá prináša na Slovensko unikátny koncept cvičenia. Držitelia permanentiek tu získavajú 15 % zľavu na nákup kreditov na rezerváciu tréningov.
Fanúšikovia futbalu si v oc tehelko môžu zároveň dopriať aj kvalitnú gastronómiu. Pizza Forza ponúka 30 % zľavu na pizzu podľa vlastného výberu, v Blue Champs si zase môžu uplatniť 10 % zľavu na celý stôl a milovníci dobrej kávy môžu využiť 15 % zľavu na kávové nápoje vo Fredie I’m Ready.
Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa radi starajú o svoj vzhľad či zdravie. Výhodnejšie služby ponúkajú napríklad Barbershop Cut ‚N‘ Shave s 20 % zľavou na služby a produkty, Beauty Palace Bratislava s 20 % zľavou na procedúry, ale aj ďalší partneri oc tehelko.
Kompletný aktuálny zoznam zapojených prevádzok a podmienky využitia jednotlivých zliav nájdu permanentkári na webovej stránke oc tehelko, konkrétne TU. Každá prevádzka, v ktorej je možné uplatniť zľavy alebo benefity, je označená viditeľnou nálepkou pri vstupe do prevádzky.
Či už sa chystáte na prípravný zápas, plánujete stretnutie s priateľmi, obed, kávu alebo nákup, oc tehelko prináša permanentkárom ŠK Slovan ďalší dôvod zastaviť sa. Zápasový deň sa totiž nemusí končiť odchodom zo štadióna – môže pokračovať výhodami priamo v jeho susedstve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zápasový deň sa nekončí na tribúne: Držitelia permanentiek získavajú výhody aj v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OC Tehelko Permanentky PR
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