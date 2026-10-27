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27. októbra 2026

Nový primátor Košíc a zvolení mestskí poslanci by sa mali ujať svojich funkcií 23. novembra


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Košičania v komunálnych voľbách zvolili nového primátora aj 51 poslancov, ktorí budú vo volebnom období rokov 2026 až 2030 zasadať v mestskom zastupiteľstve. Ustanovujúce rokovanie novozvoleného ...



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img20251117101542 scaled 1 676x507 27.10.2026 (SITA.sk) - Košičania v komunálnych voľbách zvolili nového primátora aj 51 poslancov, ktorí budú vo volebnom období rokov 2026 až 2030 zasadať v mestskom zastupiteľstve.


Ustanovujúce rokovanie novozvoleného mestského zastupiteľstva v Košiciach by sa malo konať 23. novembra. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) o tom listom informoval svojho nástupcu Ladislava Lörinca (Košická strana), ktorý bol v sobotňajších komunálnych voľbách zvolený za nového košického primátora. Košičania v nich zvolili aj 51 poslancov, ktorí budú vo volebnom období rokov 2026 až 2030 zasadať v mestskom zastupiteľstve.

Polaček v liste Lörincovi zablahoželal k zvoleniu, zaželal mu veľa úspechov a šťastnú ruku pri všetkých ťažkých rozhodnutiach. „Vyslovil aj presvedčenie, že nový primátor bude s veľkým odhodlaním obhajovať záujmy obyvateľov mesta a pokračovať v už rozbehnutých a pripravených investíciách,” uviedlo mesto.

Samospráva tiež informovala, že ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v pondelok 23. novembra 2026, ktoré Polaček plánuje zvolať v zmysle zákona, bude rozdelené na slávnostnú a pracovnú časť. V rámci slávnostnej časti nový primátor a zvolení poslanci zložia zákonom predpísaný sľub a Lörinc počas nej prevezme aj insígnie mesta, teda zlatú reťaz s erbom mesta, pečať s číslom 1 a primátorský plášť. Počas pracovnej časti zasadnutia poslanci schvália stále komisie mestského zastupiteľstva a zvolia členov do Mestskej rady.

„V tejto súvislosti Jaroslav Polaček pozval Ladislava Lörinca na pracovné stretnutie, ktoré sa má uskutočniť v utorok 3. novembra o 10:00 v kancelárii primátora na Magistráte mesta Košice. Na ňom sa chce so svojím nástupcom dohodnúť na hladkom odovzdaní pracovnej agendy týkajúcej sa magistrátu a diskutovať s ním aj o pripravených investičných projektoch,” uzavrelo mesto.


Zdroj: SITA.sk - Nový primátor Košíc a zvolení mestskí poslanci by sa mali ujať svojich funkcií 23. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
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