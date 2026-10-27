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27. októbra 2026

Top foto dňa (27. október 2026): Vínna pivnica, spracovanie ryže, voľby v Izraeli, cyklón a výroba petárd


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (27. október 2026): Vínna pivnica kláštora Eberbach z 12. storočia, nepálsky farmár spracúva úrodu, Izraelčania hlasujú vo voľbách, ľudia skrývajúci sa pred cyklónom a výroba petárd v ...



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germany_monastry_9722_ 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (27. október 2026): Vínna pivnica kláštora Eberbach z 12. storočia, nepálsky farmár spracúva úrodu, Izraelčania hlasujú vo voľbách, ľudia skrývajúci sa pred cyklónom a výroba petárd v Indii.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (27. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. október 2026): Vínna pivnica, spracovanie ryže, voľby v Izraeli, cyklón a výroba petárd © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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