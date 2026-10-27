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27. októbra 2026

Počet úspešných kybernetických útokov v Nórsku sa za rok strojnásobil


Tagy: Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky nórska vláda umelá inteligencia (AI)

Bezpečnostné úrady varujú pred rastúcou hrozbou, útočníkom pomáha aj umelá inteligencia. Niektoré útoky ohrozili národnú bezpečnosť. Počet úspešných



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gettyimages 2300216135 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostné úrady varujú pred rastúcou hrozbou, útočníkom pomáha aj umelá inteligencia. Niektoré útoky ohrozili národnú bezpečnosť.


Počet úspešných kybernetických útokov na organizácie v Nórsku sa za uplynulý rok strojnásobil. V utorok to oznámil nórsky Národný bezpečnostný úrad (NSM), ktorý vo svojom prvom verejnom hodnotení kybernetických hrozieb označil úroveň rizika za zvýšenú.


„Za uplynulý rok sme zaznamenali strojnásobenie počtu úspešných kybernetických operácií proti nórskym organizáciám,“ uviedol riaditeľ NSM Arne Christian Haugstöyl.

Viaceré útoky podľa neho mali vážne následky a naďalej predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť.

AI ako nová zbraň


Na jar sa terčom rozsiahleho kybernetického útoku stala samospráva Lörenskogu na predmestí Osla.

Útočníci ukradli veľké množstvo údajov, ktoré následne ponúkali na predaj na dark webe.

Haugstöyl upozornil, že umelá inteligencia poskytuje útočníkom nové možnosti. Umožňuje im profesionálnejšie spracúvať a zneužívať ukradnuté údaje v oveľa väčšom rozsahu než v minulosti.

Vojna na Ukrajine


NSM zaradil úroveň kybernetického rizika v krajine na druhý z piatich stupňov, označovaný ako zvýšený.

Správa prichádza v čase, keď viaceré európske krajiny upozorňujú na zintenzívnenie ruskej hybridnej vojny vrátane kybernetických útokov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Nórsky úrad však konkrétnych pôvodcov zaznamenaných útokov neidentifikoval.


Zdroj: SITA.sk - Počet úspešných kybernetických útokov v Nórsku sa za rok strojnásobil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky nórska vláda umelá inteligencia (AI)
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