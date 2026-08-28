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28. augusta 2026

Silné búrky spôsobili vo Švajčiarsku škody, hlásia zranených aj výpadky elektriny


Tagy: Krupobitie zmeny počasia Zranení

Krúpy miestami dosahovali veľkosť šesť centimetrov, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Silné búrky s nárazmi vetra až do 142 kilometrov za hodinu zasiahli v piatok viaceré oblasti



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climate_hailstone_changes_39468 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Krúpy miestami dosahovali veľkosť šesť centimetrov, desiatky ľudí utrpeli zranenia.


Silné búrky s nárazmi vetra až do 142 kilometrov za hodinu zasiahli v piatok viaceré oblasti Švajčiarska, kde vyvracali stromy a poškodili aj stožiare elektrického vedenia, informovala verejnoprávna televízia SR

Najhoršia situácia bola v kantónoch Aargau a Solothurn. V Aargau evidovala polícia približne 240 miest so škodami a do zásahov nasadila viac ako 40 hasičských jednotiek.

Poškodené boli stožiare vysokého napätia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektriny.

V kantóne Solothurn utrpela jedna osoba ťažké zranenia po tom, ako ju zasiahol padajúci strom. V oblasti Winterthuru zranili veľké krúpy viac ako 40 ľudí vrátane detí.

Krúpy mali miestami priemer až šesť centimetrov. Búrky zároveň narušili železničnú dopravu, prevrátili nákladné vozidlo na diaľnici A1 a v Aarau strhli časť strechy telocvične.

Meteorológovia upozornili, že ďalšie silné búrky sa môžu vyskytnúť aj počas popoludnia.


Zdroj: SITA.sk - Silné búrky spôsobili vo Švajčiarsku škody, hlásia zranených aj výpadky elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krupobitie zmeny počasia Zranení
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