Nový supermarket COOP Jednota v Nemšovej prináša modernejšie nakupovanie aj širší výber čerstvých potravín


29.5.2026 (SITA.sk) - Obyvatelia Nemšovej majú po novom k dispozícii modernizovanú predajňu SUPERMARKET COOP Jednota.


Obyvatelia Nemšovej majú po novom k dispozícii modernizovanú predajňu SUPERMARKET COOP Jednota, ktorá bola otvorená po rozsiahlej rekonštrukcii budovy v centre mesta. Predajňa na adrese Janka Palu 14 prináša zákazníkom komfortnejšie priestory, širší sortiment čerstvých potravín aj moderné technológie, ktoré zvyšujú kvalitu nakupovania.

Predajná plocha 352 m² radí túto prevádzku medzi najväčšie potraviny v meste, vďaka čomu ponúka zákazníkom pohodlnejšie a prehľadnejšie nákupné prostredie. Súčasťou predajne je aj parkovisko s bezbariérovým prístupom a kapacitou 10 parkovacích miest.

"Naším cieľom bolo vytvoriť modernú predajňu, ktorá bude zákazníkom ponúkať komfortné nakupovanie, široký výber kvalitných slovenských potravín a silné zastúpenie čerstvého sortimentu. Zároveň sme chceli priniesť do centra Nemšovej moderný obchodný priestor, ktorý bude prirodzenou súčasťou každodenného života miestnych obyvateľov," informuje Miroslav Janík, predseda predstavenstva COOP Jednota Čadca.

Elektronické cenovky i zelená strecha


Súčasťou novej predajne sú aj moderné riešenia, ako elektronické cenovky, zelená strecha či rekuperačná vzduchotechnika, ktorá prispieva k energeticky efektívnejšej prevádzke. Zákazníci môžu zároveň využívať viacero doplnkových služieb vrátane výkupu PET fliaš a sklenených obalov, služby COOP miniBANKOMAT, COOPkasa či dobíjania kreditu mobilných operátorov. Sortiment predajne zahŕňa viac ako 4 000 produktov, z ktorých viac než 1 000 tvorí čerstvý tovar. Zákazníci tu nájdu čerstvé výsekové mäso či grilované kurčatá. Významnú časť ponuky zároveň tvoria produkty od regionálnych dodávateľov, ktoré patria k dlhodobým pilierom najväčšej domácej siete.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nový supermarket COOP Jednota v Nemšovej prináša modernejšie nakupovanie aj širší výber čerstvých potravín © SITA Všetky práva vyhradené.

