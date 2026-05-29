Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Rumunská odpoveď na dronový útok nenechala na seba dlho čakať, ruský konzul musí odísť
Bukurešť po incidente v meste Galac zatvára ruský konzulát v Konstanci a obviňuje Moskvu z plnej zodpovednosti.
Rumunský prezident Nicušor Dan v piatok oznámil, že Rumunsko vyhostí ruského generálneho konzula v čiernomorskom meste Konstanca a uzatvorí tamojší ruský generálny konzulát po incidente s ruským dronom, ktorý zasiahol obytný dom na rumunskom území.
„Rusko nesie za tento incident plnú zodpovednosť,“ uviedol Dan vo videovyhlásení. Dodal, že ruský generálny konzul v Konstanci bol vyhlásený za nežiaducu osobu a konzulát bude zatvorený.
Zablúdený dron
Incident sa odohral v noci na piatok v rumunskom meste Galac pri hraniciach s Ukrajinou.
Podľa rumunského ministerstva obrany ruský dron počas útoku na ukrajinské ciele prenikol do rumunského vzdušného priestoru, narazil do strechy obytného domu a spôsobil požiar. Dvaja obyvatelia utrpeli ľahké zranenia.
Rumunsko po zistení dronov vyslalo do akcie dve stíhačky F-16. Incident vyvolal ostré reakcie Európskej únie (EÚ) aj NATO.
Prvý incident svojho druhu
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že ruská vojna proti Ukrajine „prekročila ďalšiu hranicu“, zatiaľ čo NATO odsúdilo „nezodpovednosť“ Moskvy a prisľúbilo ďalšie posilnenie obrany proti dronovým hrozbám.
Rumunsko, ktoré je členom NATO a EÚ, zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 viacero prípadov narušenia vzdušného priestoru dronmi.
Išlo však o prvý potvrdený incident, pri ktorom ruský dron zasiahol obytnú budovu na území krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rumunská odpoveď na dronový útok nenechala na seba dlho čakať, ruský konzul musí odísť © SITA Všetky práva vyhradené.
