Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. júla 2026

Nový systém digitálnych hraníc mal priniesť lepšie cestovanie, namiesto toho si pomýlil identické dvojčatá


Tagy: Hraničné kontroly Vstup do EÚ

Nový digitálny systém EÚ narazil na ďalší problém. Ženu obvinili z nelegálneho pobytu, hoci v krajine, z ktorej ju evidovali, vôbec nebola. Nový digitálny systém vstupu a výstupu z Európskej únie ...



Zdieľať
gettyimages 2265107664 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Nový digitálny systém EÚ narazil na ďalší problém. Ženu obvinili z nelegálneho pobytu, hoci v krajine, z ktorej ju evidovali, vôbec nebola.


Nový digitálny systém vstupu a výstupu z Európskej únie (Entry-Exit System – EES), ktorý mal zmodernizovať hraničné kontroly, čelí ďalšej kritike. Ako referuje web Politico, najnovšie si totiž pomýlil identické dvojčatá a jednu z nich takmer označil za osobu, ktorá sa v schengenskom priestore zdržiava nelegálne.

Systém EES začal fungovať 10. apríla po štyroch rokoch odkladov. Nahradil pečiatky v pasoch databázou využívajúcou biometrické údaje vrátane skenov tváre a odtlačkov prstov. Od spustenia však sprevádzajú jeho fungovanie technické problémy aj dlhé rady na hraniciach. Sama predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nedávno priznala, že systém naďalej trápi viacero technických nedostatkov.

Na jeden z nich doplatila Britka, ktorú pri odlete z rumunského mesta Kluž koncom mája zastavili pohraničníci. Tvrdili jej, že sa v schengenskom priestore zdržiava neoprávnene, pretože systém neevidoval jej predchádzajúci odchod po návšteve Amsterdamu.

Ženu podozrievali, že cestuje na sestrin pas


Problém bol v tom, že žena v Amsterdame vôbec nebola. Cestovala tam jej identická sestra-dvojča. Britku približne pätnásť minút vypočúvali. Keď pohraničníkom vysvetlila, že má identickú sestru, najprv ju podozrievali, že jej požičala svoj pas. To však nebola pravda. Sestra bola v tom čase vo Veľkej Británii a v Rumunsku nikdy nebola.

Zdá sa, že systém si obe ženy pomýlil na základe prakticky identických skenov tváre. Zhodujú sa tiež priezviskom, dátumom narodenia aj štátnou príslušnosťou. Odlišné však majú krstné mená, odtlačky prstov aj pasy.

Podľa odborníčky na kybernetickú politiku z Luxemburskej univerzity Niovi Vavoulovej mohlo ísť o kombináciu dvoch pochybení. Prvé sa pravdepodobne stalo pri evidovaní odchodu sestry v Amsterdame len dva dni po spustení systému, keď ešte nefungoval spoľahlivo. Druhé pochybenie podľa nej nastalo pri kontrole v Rumunsku. „Zdá sa, že úrady neboli dostatočne vyškolené, aby rozlišovali medzi jednotlivými procesmi, a spoliehali sa iba na rozpoznanie tváre ako jediný spôsob identifikácie,“ uviedla Vavoulová. Pripomenula, že pravidlá EES vyžadujú overenie aj pomocou odtlačkov prstov alebo údajov z pasu.

Zamestnanci nedodržali predpísané postupy


Po zverejnení prípadu rumunská pohraničná polícia oznámila, že interné vyšetrovanie ukázalo pochybenie pracovníkov, nie samotného systému. Údaje podľa nej museli byť dodatočne opravené, pretože zamestnanci nedodržali predpísané postupy. Polícia zároveň uviedla, že príslušníci už absolvovali dodatočné školenie a išlo o ojedinelý prípad.

Európska komisia odmietla komentovať konkrétny incident. Zdôraznila však, že za údaje zapisované do systému zodpovedajú členské štáty a cestujúci majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ak zistia chybu.

Nový systém sa výrazne dotkol najmä občanov Spojeného kráľovstva po brexite. EES sa totiž vzťahuje len na cestujúcich z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru. Britská vláda preto pred letnou turistickou sezónou investovala viac ako 30 miliónov libier do posilnenia kapacít prístavov a medzinárodných železničných staníc, aby zmiernila očakávané komplikácie pri hraničných kontrolách.


Zdroj: SITA.sk - Nový systém digitálnych hraníc mal priniesť lepšie cestovanie, namiesto toho si pomýlil identické dvojčatá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hraničné kontroly Vstup do EÚ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico obvinil predsedu NKÚ z politického aktivizmu. Tvrdí, že plní dlh voči Matovičovi
<< predchádzajúci článok
Tragická dopravná nehoda v Nižnej Myšli. Vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 