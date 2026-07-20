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20. júla 2026
Nový systém digitálnych hraníc mal priniesť lepšie cestovanie, namiesto toho si pomýlil identické dvojčatá
Tagy: Hraničné kontroly Vstup do EÚ
Nový digitálny systém EÚ narazil na ďalší problém. Ženu obvinili z nelegálneho pobytu, hoci v krajine, z ktorej ju evidovali, vôbec nebola. Nový digitálny systém vstupu a výstupu z Európskej únie ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Nový digitálny systém EÚ narazil na ďalší problém. Ženu obvinili z nelegálneho pobytu, hoci v krajine, z ktorej ju evidovali, vôbec nebola.
Nový digitálny systém vstupu a výstupu z Európskej únie (Entry-Exit System – EES), ktorý mal zmodernizovať hraničné kontroly, čelí ďalšej kritike. Ako referuje web Politico, najnovšie si totiž pomýlil identické dvojčatá a jednu z nich takmer označil za osobu, ktorá sa v schengenskom priestore zdržiava nelegálne.
Systém EES začal fungovať 10. apríla po štyroch rokoch odkladov. Nahradil pečiatky v pasoch databázou využívajúcou biometrické údaje vrátane skenov tváre a odtlačkov prstov. Od spustenia však sprevádzajú jeho fungovanie technické problémy aj dlhé rady na hraniciach. Sama predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nedávno priznala, že systém naďalej trápi viacero technických nedostatkov.
Na jeden z nich doplatila Britka, ktorú pri odlete z rumunského mesta Kluž koncom mája zastavili pohraničníci. Tvrdili jej, že sa v schengenskom priestore zdržiava neoprávnene, pretože systém neevidoval jej predchádzajúci odchod po návšteve Amsterdamu.
Problém bol v tom, že žena v Amsterdame vôbec nebola. Cestovala tam jej identická sestra-dvojča. Britku približne pätnásť minút vypočúvali. Keď pohraničníkom vysvetlila, že má identickú sestru, najprv ju podozrievali, že jej požičala svoj pas. To však nebola pravda. Sestra bola v tom čase vo Veľkej Británii a v Rumunsku nikdy nebola.
Zdá sa, že systém si obe ženy pomýlil na základe prakticky identických skenov tváre. Zhodujú sa tiež priezviskom, dátumom narodenia aj štátnou príslušnosťou. Odlišné však majú krstné mená, odtlačky prstov aj pasy.
Podľa odborníčky na kybernetickú politiku z Luxemburskej univerzity Niovi Vavoulovej mohlo ísť o kombináciu dvoch pochybení. Prvé sa pravdepodobne stalo pri evidovaní odchodu sestry v Amsterdame len dva dni po spustení systému, keď ešte nefungoval spoľahlivo. Druhé pochybenie podľa nej nastalo pri kontrole v Rumunsku. „Zdá sa, že úrady neboli dostatočne vyškolené, aby rozlišovali medzi jednotlivými procesmi, a spoliehali sa iba na rozpoznanie tváre ako jediný spôsob identifikácie,“ uviedla Vavoulová. Pripomenula, že pravidlá EES vyžadujú overenie aj pomocou odtlačkov prstov alebo údajov z pasu.
Po zverejnení prípadu rumunská pohraničná polícia oznámila, že interné vyšetrovanie ukázalo pochybenie pracovníkov, nie samotného systému. Údaje podľa nej museli byť dodatočne opravené, pretože zamestnanci nedodržali predpísané postupy. Polícia zároveň uviedla, že príslušníci už absolvovali dodatočné školenie a išlo o ojedinelý prípad.
Európska komisia odmietla komentovať konkrétny incident. Zdôraznila však, že za údaje zapisované do systému zodpovedajú členské štáty a cestujúci majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ak zistia chybu.
Nový systém sa výrazne dotkol najmä občanov Spojeného kráľovstva po brexite. EES sa totiž vzťahuje len na cestujúcich z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru. Britská vláda preto pred letnou turistickou sezónou investovala viac ako 30 miliónov libier do posilnenia kapacít prístavov a medzinárodných železničných staníc, aby zmiernila očakávané komplikácie pri hraničných kontrolách.
Zdroj: SITA.sk - Nový systém digitálnych hraníc mal priniesť lepšie cestovanie, namiesto toho si pomýlil identické dvojčatá © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový digitálny systém vstupu a výstupu z Európskej únie (Entry-Exit System – EES), ktorý mal zmodernizovať hraničné kontroly, čelí ďalšej kritike. Ako referuje web Politico, najnovšie si totiž pomýlil identické dvojčatá a jednu z nich takmer označil za osobu, ktorá sa v schengenskom priestore zdržiava nelegálne.
Systém EES začal fungovať 10. apríla po štyroch rokoch odkladov. Nahradil pečiatky v pasoch databázou využívajúcou biometrické údaje vrátane skenov tváre a odtlačkov prstov. Od spustenia však sprevádzajú jeho fungovanie technické problémy aj dlhé rady na hraniciach. Sama predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nedávno priznala, že systém naďalej trápi viacero technických nedostatkov.
Na jeden z nich doplatila Britka, ktorú pri odlete z rumunského mesta Kluž koncom mája zastavili pohraničníci. Tvrdili jej, že sa v schengenskom priestore zdržiava neoprávnene, pretože systém neevidoval jej predchádzajúci odchod po návšteve Amsterdamu.
Ženu podozrievali, že cestuje na sestrin pas
Problém bol v tom, že žena v Amsterdame vôbec nebola. Cestovala tam jej identická sestra-dvojča. Britku približne pätnásť minút vypočúvali. Keď pohraničníkom vysvetlila, že má identickú sestru, najprv ju podozrievali, že jej požičala svoj pas. To však nebola pravda. Sestra bola v tom čase vo Veľkej Británii a v Rumunsku nikdy nebola.
Zdá sa, že systém si obe ženy pomýlil na základe prakticky identických skenov tváre. Zhodujú sa tiež priezviskom, dátumom narodenia aj štátnou príslušnosťou. Odlišné však majú krstné mená, odtlačky prstov aj pasy.
Podľa odborníčky na kybernetickú politiku z Luxemburskej univerzity Niovi Vavoulovej mohlo ísť o kombináciu dvoch pochybení. Prvé sa pravdepodobne stalo pri evidovaní odchodu sestry v Amsterdame len dva dni po spustení systému, keď ešte nefungoval spoľahlivo. Druhé pochybenie podľa nej nastalo pri kontrole v Rumunsku. „Zdá sa, že úrady neboli dostatočne vyškolené, aby rozlišovali medzi jednotlivými procesmi, a spoliehali sa iba na rozpoznanie tváre ako jediný spôsob identifikácie,“ uviedla Vavoulová. Pripomenula, že pravidlá EES vyžadujú overenie aj pomocou odtlačkov prstov alebo údajov z pasu.
Zamestnanci nedodržali predpísané postupy
Po zverejnení prípadu rumunská pohraničná polícia oznámila, že interné vyšetrovanie ukázalo pochybenie pracovníkov, nie samotného systému. Údaje podľa nej museli byť dodatočne opravené, pretože zamestnanci nedodržali predpísané postupy. Polícia zároveň uviedla, že príslušníci už absolvovali dodatočné školenie a išlo o ojedinelý prípad.
Európska komisia odmietla komentovať konkrétny incident. Zdôraznila však, že za údaje zapisované do systému zodpovedajú členské štáty a cestujúci majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ak zistia chybu.
Nový systém sa výrazne dotkol najmä občanov Spojeného kráľovstva po brexite. EES sa totiž vzťahuje len na cestujúcich z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru. Britská vláda preto pred letnou turistickou sezónou investovala viac ako 30 miliónov libier do posilnenia kapacít prístavov a medzinárodných železničných staníc, aby zmiernila očakávané komplikácie pri hraničných kontrolách.
Zdroj: SITA.sk - Nový systém digitálnych hraníc mal priniesť lepšie cestovanie, namiesto toho si pomýlil identické dvojčatá © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hraničné kontroly Vstup do EÚ
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