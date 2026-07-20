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20. júla 2026
Tragická dopravná nehoda v Nižnej Myšli. Vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Podľa doterajších zistení viedol štvorkolku bez vodičského oprávnenia. V Nižnej Myšli (okres Košice-okolie) sa stala tragická dopravná ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších zistení viedol štvorkolku bez vodičského oprávnenia.
V Nižnej Myšli (okres Košice-okolie) sa stala tragická dopravná nehoda, 44-ročný vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach. Ako polícia uviedla, nariadená pitva určí, či boli príčinou smrti zranenia utrpené pri dopravnej nehode.
„Podľa doterajších zistení viedol štvorkolku bez vodičského oprávnenia. Pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom značky Fiat. Po náraze bol odrazený do ďalšieho zaparkovaného vozidla,” priblížilo KR PZ v Košiciach.
Policajti doplnili, že vzhľadom na zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku, nariadený bol odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu či iných návykových látok. „U ostatných účastníkov nehody alkohol zistený nebol," dodali.
Na mieste polícia vykonala potrebné procesné úkony, presná príčina nehody, jej okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v Nižnej Myšli. Vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
V Nižnej Myšli (okres Košice-okolie) sa stala tragická dopravná nehoda, 44-ročný vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach. Ako polícia uviedla, nariadená pitva určí, či boli príčinou smrti zranenia utrpené pri dopravnej nehode.
„Podľa doterajších zistení viedol štvorkolku bez vodičského oprávnenia. Pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom značky Fiat. Po náraze bol odrazený do ďalšieho zaparkovaného vozidla,” priblížilo KR PZ v Košiciach.
Policajti doplnili, že vzhľadom na zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku, nariadený bol odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu či iných návykových látok. „U ostatných účastníkov nehody alkohol zistený nebol," dodali.
Na mieste polícia vykonala potrebné procesné úkony, presná príčina nehody, jej okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v Nižnej Myšli. Vodič štvorkolky zomrel po prevoze do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
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