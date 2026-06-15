|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júna 2026
Nový trend na šampionáte. Mužstvá zámerne posielajú loptu do autu na súperovej polovici
Tagy: MS 2026 vo futbale
Môže ísť o ďalší posun v modernom chápaní rozohrávky, kde sa strata držania lopty stáva súčasťou útočnej stratégie, nie chybou v organizácii hry. Na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej ...
Zdieľať
15.6.2026 (SITA.sk) - Môže ísť o ďalší posun v modernom chápaní rozohrávky, kde sa strata držania lopty stáva súčasťou útočnej stratégie, nie chybou v organizácii hry.
Na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike sa objavuje zaujímavý taktický prvok, ktorý si začínajú všímať aj fanúšikovia a analytici. Viaceré tímy pri rozohrávke namiesto tradičného budovania útoku volia jednoduché riešenie - okamžitý odkop lopty do autu na súperovej polovici, často čo najbližšie k rohovej zástavke.
Cieľom tejto stratégie je dostať hru do konkrétnej zóny ihriska, kde je následné vhadzovanie pre súpera nevýhodné. Namiesto postupnej kombinácie či rizikovej rozohrávky od brankára tak tímy volia rýchly presun lopty do útočnej tretiny, ktorý zároveň mení charakter následnej hernej situácie.
Podľa analytikov ide o reakciu na vysokú intenzitu pressingu, pri ktorej je prvá fáza držania lopty najrizikovejšia. Tímy sa snažia vyhnúť strate lopty v nebezpečných priestoroch a radšej presúvajú hru do situácie, ktorá je síce menej kontrolovaná, ale takticky prehľadnejšia a predvídateľnejšia.
Zároveň sa čoraz častejšie hovorí o tom, že nejde len o reakciu hráčov na pressing, ale aj o vedomý tréningový prvok, ktorý majú niektoré tímy pripravený ako súčasť presilových a pressingových scenárov. V praxi tak nejde o náhodu, ale o riadené rozhodnutie, ktoré má vytvoriť konkrétny typ hernej situácie v útočnej tretine.
Zaujímavý je aj kontext pravidiel na turnaji, ktoré limitujú čas na rozohrávku vrátane vhadzovania na 5 sekúnd. To vedie k rýchlejšiemu rozhodovaniu a častejšiemu využívaniu priamočiarych riešení, pri ktorých lopta končí v aute v útočnej tretine prakticky okamžite po zisku.
Zaujímavosťou je, že tento prvok sa neobjavuje ako súčasť oficiálnych herných plánov, ale skôr ako spontánne rozhodnutie hráčov priamo na ihrisku. Hoci ide na prvý pohľad o jednoduché riešenie, jeho efekt môže byť významný.
Niektoré tímy podľa analytikov využívajú tento princíp aj ako formu „kontrolovaného chaosu“, keď vedome presúvajú hru do zóny, kde vzniká vysoký počet druhých lôpt a nepresností. Namiesto snahy o čistú kombináciu tak uprednostňujú situáciu, v ktorej môžu okamžite pressovať a získavať lopty späť v blízkosti súperovej šestnástky.
Ak sa trend potvrdí aj v ďalších zápasoch, môže ísť o ďalší posun v modernom chápaní rozohrávky, kde sa strata držania lopty stáva súčasťou útočnej stratégie, nie chybou v organizácii hry.
Zdroj: SITA.sk - Nový trend na šampionáte. Mužstvá zámerne posielajú loptu do autu na súperovej polovici © SITA Všetky práva vyhradené.
Na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike sa objavuje zaujímavý taktický prvok, ktorý si začínajú všímať aj fanúšikovia a analytici. Viaceré tímy pri rozohrávke namiesto tradičného budovania útoku volia jednoduché riešenie - okamžitý odkop lopty do autu na súperovej polovici, často čo najbližšie k rohovej zástavke.
Cieľom tejto stratégie je dostať hru do konkrétnej zóny ihriska, kde je následné vhadzovanie pre súpera nevýhodné. Namiesto postupnej kombinácie či rizikovej rozohrávky od brankára tak tímy volia rýchly presun lopty do útočnej tretiny, ktorý zároveň mení charakter následnej hernej situácie.
Podľa analytikov ide o reakciu na vysokú intenzitu pressingu, pri ktorej je prvá fáza držania lopty najrizikovejšia. Tímy sa snažia vyhnúť strate lopty v nebezpečných priestoroch a radšej presúvajú hru do situácie, ktorá je síce menej kontrolovaná, ale takticky prehľadnejšia a predvídateľnejšia.
Zároveň sa čoraz častejšie hovorí o tom, že nejde len o reakciu hráčov na pressing, ale aj o vedomý tréningový prvok, ktorý majú niektoré tímy pripravený ako súčasť presilových a pressingových scenárov. V praxi tak nejde o náhodu, ale o riadené rozhodnutie, ktoré má vytvoriť konkrétny typ hernej situácie v útočnej tretine.
Zaujímavý je aj kontext pravidiel na turnaji, ktoré limitujú čas na rozohrávku vrátane vhadzovania na 5 sekúnd. To vedie k rýchlejšiemu rozhodovaniu a častejšiemu využívaniu priamočiarych riešení, pri ktorých lopta končí v aute v útočnej tretine prakticky okamžite po zisku.
Zaujímavosťou je, že tento prvok sa neobjavuje ako súčasť oficiálnych herných plánov, ale skôr ako spontánne rozhodnutie hráčov priamo na ihrisku. Hoci ide na prvý pohľad o jednoduché riešenie, jeho efekt môže byť významný.
Niektoré tímy podľa analytikov využívajú tento princíp aj ako formu „kontrolovaného chaosu“, keď vedome presúvajú hru do zóny, kde vzniká vysoký počet druhých lôpt a nepresností. Namiesto snahy o čistú kombináciu tak uprednostňujú situáciu, v ktorej môžu okamžite pressovať a získavať lopty späť v blízkosti súperovej šestnástky.
Ak sa trend potvrdí aj v ďalších zápasoch, môže ísť o ďalší posun v modernom chápaní rozohrávky, kde sa strata držania lopty stáva súčasťou útočnej stratégie, nie chybou v organizácii hry.
Zdroj: SITA.sk - Nový trend na šampionáte. Mužstvá zámerne posielajú loptu do autu na súperovej polovici © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS 2026 vo futbale
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO
Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Švéd Ayari má tuniského otca, preto neoslavoval svoj prvý gól proti Tunisku
Švéd Ayari má tuniského otca, preto neoslavoval svoj prvý gól proti Tunisku