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14. septembra 2026
Nový tréner juhokórejskej reprezentácie chce potešiť fanúšikov bez použitia umelej inteligencie
Španiel Robert Moreno bude zastávať post dočasného hlavného kormidelníka futbalového národného tímu Kórejskej republiky. Dočasný hlavný kouč juhokórejskej futbalovej reprezentácie Španiel Robert ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Španiel Robert Moreno bude zastávať post dočasného hlavného kormidelníka futbalového národného tímu Kórejskej republiky.
Dočasný hlavný kouč juhokórejskej futbalovej reprezentácie Španiel Robert Moreno avizoval, že chce potešiť fanúšikov ázijskej krajiny po katastrofálnom vystúpení na majstrovstvách sveta a sérii kontroverzií. Niekdajší kouč národného tímu Španielska, ktorý začiatkom tohto roka musel popierať, že na prípravu zápasov využíval umelú inteligenciu (ChatGPT), povedie juhokórejský národný tím v nadchádzajúcich prípravných zápasoch.
Kórejská futbalová asociácia (KFA) oznámila, že Moreno by mohol zostať na pozícii aj počas budúcoročného Ázijského pohára v Saudskej Arábii, to všetko však "podmienečne po dôkladnom hodnotení". Moreno do svojho tímu na štyri nadchádzajúce domáce prípravné zápasy nominoval kapitána Son Heung-mina a zdôraznil zámer priniesť úsmev na tváre fanúšikov v krajine.
"Budeme sa snažiť pracovať poctivo s cieľom potešiť všetkých fanúšikov kórejského futbalu. Chceme hrať dobré zápasy a pomôcť hráčom," vyhlásil 48-ročný tréner, ktorý je prvým Španielom na uvedenom poste. Moreno povedie tím proti výberom Ekvádora, Uruguaja, Venezuely a Uzbekistanu.
Futbalová reprezentácia Juhokórejskej republiky bola bez trénera od odvolania Hong Myung-bo po šokujúcom vypadnutí už v základnej skupine MS 2026 v Severnej Amerike.
Odchod predchádzajúceho kouča však neutlmil verejnú nevôľu nad neuspokojivým vystúpením reprezentácie na svetovom šampionáte a ešte viac vyvolal otázky o jeho vymenovaní. Polícia dokonca prehľadala sídlo KFA v rámci vyšetrovania Hongovej nominácie v roku 2024. KFA sa zároveň ospravedlnila za obvinenia, že poskytla sexuálne služby zahraničným rozhodcom.
Moreno nominoval do svojho prvého tímu aj Son Heung-mina, ktorý hráva v zámorskej Major League Soccer za Los Angeles FC. Rozhodnutie predchádzajúceho trénera nechať Sona na lavičke počas prvého polčasu rozhodujúceho zápasu na MS proti JAR zaskočilo a rozčúlilo mnohých fanúšikov.
"Všetci vieme o Sonovej univerzálnosti. Pre mňa môže hrať na troch pozíciách," podotkol Moreno.
Reagoval tiež na obvinenia z využívania umelej inteligencie počas svojho pôsobenie v ruskom klube FK Soči, z ktorého odišiel v septembri 2025 po sérii zlých výsledkov. Podľa správ mal pri práci využívať ChatGPT, dokonca aj na rozhodovanie o prestupoch.
Tréner to označil za "kompletne nepravdivú správu, ktorá sa stala virálnou" a dodal: "Samozrejme, že využívam technológie, ale každý, kto si v tom urobí jednoduchý prieskum, vidí, že všetko bolo vytrhnuté z kontextu a zverejnené s úmyslom ublížiť."
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner juhokórejskej reprezentácie chce potešiť fanúšikov bez použitia umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Dočasný hlavný kouč juhokórejskej futbalovej reprezentácie Španiel Robert Moreno avizoval, že chce potešiť fanúšikov ázijskej krajiny po katastrofálnom vystúpení na majstrovstvách sveta a sérii kontroverzií. Niekdajší kouč národného tímu Španielska, ktorý začiatkom tohto roka musel popierať, že na prípravu zápasov využíval umelú inteligenciu (ChatGPT), povedie juhokórejský národný tím v nadchádzajúcich prípravných zápasoch.
Kórejská futbalová asociácia (KFA) oznámila, že Moreno by mohol zostať na pozícii aj počas budúcoročného Ázijského pohára v Saudskej Arábii, to všetko však "podmienečne po dôkladnom hodnotení". Moreno do svojho tímu na štyri nadchádzajúce domáce prípravné zápasy nominoval kapitána Son Heung-mina a zdôraznil zámer priniesť úsmev na tváre fanúšikov v krajine.
"Budeme sa snažiť pracovať poctivo s cieľom potešiť všetkých fanúšikov kórejského futbalu. Chceme hrať dobré zápasy a pomôcť hráčom," vyhlásil 48-ročný tréner, ktorý je prvým Španielom na uvedenom poste. Moreno povedie tím proti výberom Ekvádora, Uruguaja, Venezuely a Uzbekistanu.
Futbalová reprezentácia Juhokórejskej republiky bola bez trénera od odvolania Hong Myung-bo po šokujúcom vypadnutí už v základnej skupine MS 2026 v Severnej Amerike.
Odchod predchádzajúceho kouča však neutlmil verejnú nevôľu nad neuspokojivým vystúpením reprezentácie na svetovom šampionáte a ešte viac vyvolal otázky o jeho vymenovaní. Polícia dokonca prehľadala sídlo KFA v rámci vyšetrovania Hongovej nominácie v roku 2024. KFA sa zároveň ospravedlnila za obvinenia, že poskytla sexuálne služby zahraničným rozhodcom.
Moreno nominoval do svojho prvého tímu aj Son Heung-mina, ktorý hráva v zámorskej Major League Soccer za Los Angeles FC. Rozhodnutie predchádzajúceho trénera nechať Sona na lavičke počas prvého polčasu rozhodujúceho zápasu na MS proti JAR zaskočilo a rozčúlilo mnohých fanúšikov.
"Všetci vieme o Sonovej univerzálnosti. Pre mňa môže hrať na troch pozíciách," podotkol Moreno.
Reagoval tiež na obvinenia z využívania umelej inteligencie počas svojho pôsobenie v ruskom klube FK Soči, z ktorého odišiel v septembri 2025 po sérii zlých výsledkov. Podľa správ mal pri práci využívať ChatGPT, dokonca aj na rozhodovanie o prestupoch.
Tréner to označil za "kompletne nepravdivú správu, ktorá sa stala virálnou" a dodal: "Samozrejme, že využívam technológie, ale každý, kto si v tom urobí jednoduchý prieskum, vidí, že všetko bolo vytrhnuté z kontextu a zverejnené s úmyslom ublížiť."
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner juhokórejskej reprezentácie chce potešiť fanúšikov bez použitia umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
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