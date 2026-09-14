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14. septembra 2026
Premiérová edícia výberového podujatia v Budapešti podľa Coea potešila športovcov
Tagy: Ultimate Championship
Svetová atletika zaznamenala pozitívne reakcie na nový formát s vysokými finančnými prémiami. Podľa prezidenta Svetovej atletiky Sebastiana Coea sa premiérový ročník podujatia World Athletics Ultimate ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Svetová atletika zaznamenala pozitívne reakcie na nový formát s vysokými finančnými prémiami.
Podľa prezidenta Svetovej atletiky Sebastiana Coea sa premiérový ročník podujatia World Athletics Ultimate Championship v Budapešti osvedčil a získal výnimočne pozitívnu spätnú väzbu od športovcov. Trojdňová súťaž združila 381 atlétov zo 65 národných federácií, ktorí súťažili o bezprecedentné finančné odmeny v celkovej výške 10 miliónov dolárov.
Podujatie prinieslo viaceré neobvyklé prvky - čierne vnútorné plochy, diaľku s ružovým pieskom, vylepšenú grafiku a dynamický televízny prenos zameraný najmä na mladšie publikum. Coe označil nové podujatie za "inkubátor zmien" v atletike.
"Na prvý pohľad to vyzerá, že to vyšlo celkom dobre. Atléti boli výnimočne spokojní a myslím si, že sme sa trochu vzdialili od nášho prirodzene konzervatívneho prístupu," povedal Coe.
Trojdňový šampionát bol podľa Coea sprevádzaný "veľmi dobrou atmosférou" na vypredaných večerných podujatiach a pôsobil "sviežo, menej staromódne".
Legendárny jamajský šprintér Usain Bolt, ktorý počas kariéry získal 19 titulov svetového šampióna, vyjadril obdiv nad výškou odmien. "Je to veľké, je to dobré pre šport a motivuje atlétov predvádzať to najlepšie," uviedol Bolt. Poznamenal, že akcia priniesla inú energiu a atmosféru, ktorú športovci vnímajú pozitívne.
Podujatie Ultimate Championship spojilo 26 šampiónov z OH 2024 v Paríži, 26 majstrov sveta z Tokia 2025 a 25 víťazov Diamantovej ligy z roku 2026 v rýchlom a televízne atraktívnom formáte s 28 disciplínami.
Coe potvrdil, že ďalšia edícia akcie sa uskutoční po OH 2028 v Los Angeles. Má sa stať vrcholným záverečným podujatím sezóny, čo oceňujú aj samotní športovci.
Medzi hosťami v Budapešti boli aj členovia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a prezidenti rôznych športových federácií. Coe zdôraznil, že sa všetci môžu navzájom učiť a že potreby divákov sa menia.
Medzi športovcami sa objavili pozitívne reakcie, napríklad od nórskeho prekážkara Karstena Warholma či americkej bežkyne Nikki Hiltzovej, ktorá vyzdvihla atraktivitu podujatia a význam odmien pre atlétov.
Okrem pozitív boli aj výhrady, najmä pre absenciu niektorých vrhačských disciplín, čo kritizovala Britka Jazmin Sawyersová, druhá v diaľke. Odmenu vo výške 75-tisíc dolárov hodlá využiť na pokračovanie kariéry a nákup nového šijacieho stroja.
Coe priznal, že výber disciplín bol náročný, no pripustil aj možnosť zmien v budúcnosti.
Zdroj: SITA.sk - Premiérová edícia výberového podujatia v Budapešti podľa Coea potešila športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa prezidenta Svetovej atletiky Sebastiana Coea sa premiérový ročník podujatia World Athletics Ultimate Championship v Budapešti osvedčil a získal výnimočne pozitívnu spätnú väzbu od športovcov. Trojdňová súťaž združila 381 atlétov zo 65 národných federácií, ktorí súťažili o bezprecedentné finančné odmeny v celkovej výške 10 miliónov dolárov.
Podujatie prinieslo viaceré neobvyklé prvky - čierne vnútorné plochy, diaľku s ružovým pieskom, vylepšenú grafiku a dynamický televízny prenos zameraný najmä na mladšie publikum. Coe označil nové podujatie za "inkubátor zmien" v atletike.
"Na prvý pohľad to vyzerá, že to vyšlo celkom dobre. Atléti boli výnimočne spokojní a myslím si, že sme sa trochu vzdialili od nášho prirodzene konzervatívneho prístupu," povedal Coe.
Trojdňový šampionát bol podľa Coea sprevádzaný "veľmi dobrou atmosférou" na vypredaných večerných podujatiach a pôsobil "sviežo, menej staromódne".
Legendárny jamajský šprintér Usain Bolt, ktorý počas kariéry získal 19 titulov svetového šampióna, vyjadril obdiv nad výškou odmien. "Je to veľké, je to dobré pre šport a motivuje atlétov predvádzať to najlepšie," uviedol Bolt. Poznamenal, že akcia priniesla inú energiu a atmosféru, ktorú športovci vnímajú pozitívne.
Podujatie Ultimate Championship spojilo 26 šampiónov z OH 2024 v Paríži, 26 majstrov sveta z Tokia 2025 a 25 víťazov Diamantovej ligy z roku 2026 v rýchlom a televízne atraktívnom formáte s 28 disciplínami.
Coe potvrdil, že ďalšia edícia akcie sa uskutoční po OH 2028 v Los Angeles. Má sa stať vrcholným záverečným podujatím sezóny, čo oceňujú aj samotní športovci.
Medzi hosťami v Budapešti boli aj členovia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a prezidenti rôznych športových federácií. Coe zdôraznil, že sa všetci môžu navzájom učiť a že potreby divákov sa menia.
Medzi športovcami sa objavili pozitívne reakcie, napríklad od nórskeho prekážkara Karstena Warholma či americkej bežkyne Nikki Hiltzovej, ktorá vyzdvihla atraktivitu podujatia a význam odmien pre atlétov.
Okrem pozitív boli aj výhrady, najmä pre absenciu niektorých vrhačských disciplín, čo kritizovala Britka Jazmin Sawyersová, druhá v diaľke. Odmenu vo výške 75-tisíc dolárov hodlá využiť na pokračovanie kariéry a nákup nového šijacieho stroja.
Coe priznal, že výber disciplín bol náročný, no pripustil aj možnosť zmien v budúcnosti.
Zdroj: SITA.sk - Premiérová edícia výberového podujatia v Budapešti podľa Coea potešila športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ultimate Championship
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