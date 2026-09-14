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 24hod.sk    Šport

14. septembra 2026

Stávky, ovplyvňovanie zápasov aj marenie vyšetrovania. Bývalý slovenský reprezentant dostal bezprecedentný trest


Tagy: Disciplinárna komisia manipulácia Stávky Trest

V Hradci Králové si zahral aj ako hráč, aktuálne tam bol členom predstavenstva. Po rozhodnutí FIBA bude musieť z klubu odísť. Bývalý slovenský basketbalista Peter Sedmák dostal od Medzinárodnej ...



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all stars game extraligy basketbalistov 1 14.9.2026 (SITA.sk) - V Hradci Králové si zahral aj ako hráč, aktuálne tam bol členom predstavenstva. Po rozhodnutí FIBA bude musieť z klubu odísť.


Bývalý slovenský basketbalista Peter Sedmák dostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) mimoriadne dlhý trest, ktorý sa skončí až v roku 2034.

Nesmie sa zúčastňovať na oficiálnych zápasoch, akokoľvek pôsobiť aj na medzinárodných súťažiach či má zákaz výkonu oficiálnych funkcií.

Čo sa vlastne stalo? FIBA uviedla, že má 41-ročný rodák z Popradu "zákaz akejkoľvek činnosti súvisiacej s basketbalom".

Bývalý dlhoročný slovenský reprezentant Sedmák dostal trest za "zneužitie dôverných informácií, uzatváranie stávok na basketbal, neoznámenie skutočností, ovplyvňovanie duelov, nevhodné konanie a marenie vyšetrovania".

Až od 8. júna 2034 sa môže naspäť vrátiť k športu, s ktorým strávil dlhé roky života. Počas kariéry pôsobil vo Svite, Interi Bratislava, Handlovej Brne, USK Praha, ale aj v Srbsku či Bulharsku.

V Hradci Králové si zahral aj ako hráč, aktuálne tam bol členom predstavenstva. Po rozhodnutí FIBA bude musieť z klubu odísť.


Zdroj: SITA.sk - Stávky, ovplyvňovanie zápasov aj marenie vyšetrovania. Bývalý slovenský reprezentant dostal bezprecedentný trest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárna komisia manipulácia Stávky Trest
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