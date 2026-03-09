Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. marca 2026

Požiar rodinného domu vo Vrícku si vyžiadal jeden ľudský život, polícia začala trestné stíhanie


Ranný požiar rodinného domu vo Vrícku v okrese Martin neprežila jedna osoba mužského pohlavia. Poverený príslušník Policajného zboru v súvislosti s touto tragickou ...



h75a7267_copy 676x451 9.3.2026 (SITA.sk) - Ranný požiar rodinného domu vo Vrícku v okrese Martin neprežila jedna osoba mužského pohlavia. Poverený príslušník Policajného zboru v súvislosti s touto tragickou udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.


Ako informovala žilinská krajská polícia, požiar vznikol z doposiaľ presne nezistených príčin v kotolni, odkiaľ sa následne rozšíril do ďalších priestorov domu. Podľa informácií hasičov bolo v kotolni uskladnené drevo.

Pri požiari zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Vrícko a Kláštor pod Znievom.

Materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk

