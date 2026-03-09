|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Františka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. marca 2026
Požiar rodinného domu vo Vrícku si vyžiadal jeden ľudský život, polícia začala trestné stíhanie
Tagy: Požiar Požiar rodinného domu
Ranný požiar rodinného domu vo Vrícku v okrese Martin neprežila jedna osoba mužského pohlavia. Poverený príslušník Policajného zboru v súvislosti s touto tragickou ...
Zdieľať
9.3.2026 (SITA.sk) - Ranný požiar rodinného domu vo Vrícku v okrese Martin neprežila jedna osoba mužského pohlavia. Poverený príslušník Policajného zboru v súvislosti s touto tragickou udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Ako informovala žilinská krajská polícia, požiar vznikol z doposiaľ presne nezistených príčin v kotolni, odkiaľ sa následne rozšíril do ďalších priestorov domu. Podľa informácií hasičov bolo v kotolni uskladnené drevo.
Pri požiari zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Vrícko a Kláštor pod Znievom.
Materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Požiar rodinného domu vo Vrícku si vyžiadal jeden ľudský život, polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala žilinská krajská polícia, požiar vznikol z doposiaľ presne nezistených príčin v kotolni, odkiaľ sa následne rozšíril do ďalších priestorov domu. Podľa informácií hasičov bolo v kotolni uskladnené drevo.
Pri požiari zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Vrícko a Kláštor pod Znievom.
Materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Požiar rodinného domu vo Vrícku si vyžiadal jeden ľudský život, polícia začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar Požiar rodinného domu
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V prípade vraždy staršieho páru v Bratislave bol obvinený 37-ročný Štefan
V prípade vraždy staršieho páru v Bratislave bol obvinený 37-ročný Štefan