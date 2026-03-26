26. marca 2026

Novým členom súdnej rady je Martin Žovinec, zvolili ho sudcovia


Novým členom Súdnej rady SR sa stal sudca Krajského súdu v Trnave Martin Žovinec. Ako rada v tejto súvislosti ...



gettyimages 1494529981 676x451 26.3.2026 (SITA.sk) - Novým členom Súdnej rady SR sa stal sudca Krajského súdu v Trnave Martin Žovinec. Ako rada v tejto súvislosti informovala, zvolili ho sudcovia v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody krajských súdov v Bratislave, Trnave, Nitre a v Trenčíne spolu so Špecializovaným trestným súdom a Správnym súdom v Bratislave. Z celkového počtu 668 oprávnených voličov bolo v rámci voľby odovzdaných 424 hlasov, pričom platných bolo 385 hlasov. Martin Žovinec vo voľbe získal 209 platných hlasov, jeho protikandidátka, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Zuzana Kučerová, získala 176 platných hlasov sudcov.


„Za člena súdnej rady navrhla Martina Žovinca sudcovská rada Krajského súdu v Trnave,“ uviedla súdna rada. Zároveň pripomenula, že predsedníčka rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu nového člena so zreteľom na zánik funkcie členky Dany Jelinkovej Dudzíkovej. Tá sa 19. januára vzdala svojho členstva v súdnej rade.


