Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
Lokálne energetické systémy sú na vzostupe, firmám prinášajú energetickú nezávislosť
Rast cien energií a nestabilita trhu s energiami nútia firmy prehodnocovať spôsob, akým zabezpečujú svoje energetické potreby.
Kým v minulosti sa spoliehali najmä na veľkých dodávateľov elektriny a plynu, dnes hľadajú vlastné zdroje energie a nové technologické riešenia, ktoré im pomôžu získať väčšiu kontrolu nad nákladmi.
Jednou z ciest, ktorou sa moderné podniky vydávajú, sú lokálne energetické systémy. Tie umožňujú vyrábať, distribuovať a riadiť energiu priamo v mieste spotreby. Takéto riešenia môžu kombinovať viacero zdrojov energie – napríklad fotovoltiku, kogeneráciu alebo úložiská energie – a prepojiť ich do jedného inteligentne riadeného systému.
Energetická nezávislosť ako stratégia
Energetická kríza ukázala, aká zraniteľná môže byť ekonomika, ak je úplne závislá od externých dodávateľov energie. Výkyvy cien na trhu dokážu výrazne ovplyvniť náklady firiem a tým aj ich konkurencieschopnosť.
Aj preto dnes mnohé podniky uvažujú nad tým, ako si aspoň časť energie zabezpečiť vo vlastnej réžii. Lokálne energetické riešenia umožňujú firmám vyrábať elektrinu priamo vo svojom areáli alebo v rámci menšej energetickej siete a následne ju efektívne rozdeľovať medzi jednotlivé prevádzky.
Takéto systémy môžu fungovať napríklad v priemyselných parkoch, logistických areáloch či väčších developerských projektoch. Lokálny zdroj elektriny dokáže zásobovať viacero budov alebo prevádzok a zároveň znižovať závislosť od veľkých distribučných sústav.
Microgrid ako model budúcnosti
Jedným z príkladov takýchto riešení sú tzv. microgrid systémy – lokálne energetické siete, ktoré spájajú výrobu, distribúciu aj spotrebu energie na jednom území. Ich výhodou je flexibilita a možnosť kombinovať rôzne zdroje energie.
„Microgrid má mnoho výhod a v distribučných sústavách má svoje miesto. Pre priemyselný alebo logistický park, obchodné centrum či väčší developerský projekt ponúka množstvo výhod,“ vysvetľuje energetický audítor Michal Kolimár zo spoločnosti PPA POWER DS, ktorá patrí do skupiny PPA CONTROLL.
Podľa odborníkov môžu lokálne energetické systémy priniesť aj lepšiu stabilitu a efektívnejšie využitie energie. Výroba a spotreba elektriny totiž prebieha na jednom území, čo znižuje straty v distribučnej sústave a umožňuje lepšie prispôsobiť výrobu aktuálnym potrebám.
Kľúčom je riadenie výroby a spotreby
Dôležitou súčasťou moderných energetických riešení je technologické riadenie celej sústavy. Inteligentné systémy dokážu monitorovať výrobu aj spotrebu energie v reálnom čase a automaticky optimalizovať jej využitie.
Ak napríklad fotovoltická elektráreň vyrobí viac energie, než podnik aktuálne potrebuje, systém môže energiu presmerovať do úložiska alebo ju využiť v inej časti areálu. Naopak, v čase vyššej spotreby môže systém zapojiť ďalšie zdroje energie.
Práve technologické riadenie je jedným z kľúčových prvkov, ktoré umožňujú lokálnym energetickým systémom fungovať efektívne a spoľahlivo. Riešenia, ako napríklad lokálne energetické systémy a microgrid riešenia, umožňujú prepojiť rôzne zdroje energie do jedného inteligentného celku a optimalizovať ich prevádzku.
Technológie rozhodnú o úspechu
Energetika sa dnes rýchlo mení a čoraz väčšiu úlohu v nej zohrávajú technologické riešenia. Nestačí totiž len vyrobiť energiu – rovnako dôležité je vedieť ju efektívne riadiť, distribuovať a využívať.
„Lokálne energetické riešenia a decentralizovaná výroba energie sú jedným z rastúcich trendov v energetike. Kľúčové však je, aby boli tieto systémy inteligentne riadené a technologicky prepojené,“ dopĺňa odborník zo skupiny PPA CONTROLL.
Spoločnosti, ktoré sa venujú technologickým riešeniam pre energetiku, tak dnes pomáhajú firmám budovať moderné energetické systémy, ktoré kombinujú výrobu energie z rôznych zdrojov s inteligentným riadením spotreby. Práve takéto technologické riešenia pre energetické systémy, aké dodáva skupina PPA CONTROLL, umožňujú firmám znižovať energetické náklady, zvyšovať stabilitu dodávok a postupne sa približovať k väčšej energetickej nezávislosti.
