Od stredy by bol pokoj, tvrdí Matovič a tri strany „SSS“ vraj rozhodli o nelegálnych migrantoch na Slovensku

Tri strany SSS

„Od stredy by bol pokoj"

11.9.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič okomentovalSR k nelegálnej migrácii tak, že vznikla špeciálna koalícia.„Nazval by som ju SSS. To znamená Smer, Saska a SNS. To sú tri strany, ktoré v pondelok zakázali poslancom vyriešiť problém s migrantmi na Slovensku. Ak by dnes tieto tri stany, respektíve pár poslancov z nich dnes hlasovali, do dvoch dní by na Slovensko nevstupoval, zbytočne, žiadny nelegálny migrant, lebo by vedeli, že žiadny papierik, ktorý im umožňuje pobyt, alebo teda legálne zdržiavanie sa na Slovensku už by na Slovensku nedostali," kritizoval na tlačovej besede šéf obyčajných ľudí neotvorenie schôdze.Matovič je tiež toho názoru, že táto informácia by sa medzi migrantmi rýchlo rozšírila a „od stredy by bol pokoj". Následne položil otázku, prečo predmetné politické subjekty nehlasovali za otvorenie schôdze.„Zrejme preto, lebo nemajú inú tému a potrebujú strašiť migrantmi až do volieb, a v skutočnosti dnes mohli celý problém vyriešiť. Toto je pokrytectvo, cynizmus a je to chrapúnstvo zo strany týchto strán a predsedov týchto strán. V pondelok Fico, Sulík a Danko rozhodli, že naďalej na Slovensko budú chodiť nelegálni migranti, lebo dnes odmietli zrušiť papierik, ktorý ich sem láka," zakončil Matovič.