Novým podpredsedom Protimonopolného úradu je Demčák, liberáli spochybňujú jeho férovosť

7.6.2023 (SITA.sk) - Novým podpredsedom Protimonopolného úradu SR bude od 1. augusta tohto roka Peter Demčák. V stredu ho do tejto funkcie vymenovala vláda. Demčák má vyštudované právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil v advokácii ale aj na PMÚ.Zodpovedný bol za vyšetrovanie kartelových prípadov, vrátane vydávania rozhodnutí v správnom konaní. Naposledy pracoval ako riaditeľ Odboru zdravotníctva na Sekcii plánu obnovy a odolnosti Úradu vlády SR. Verejné vypočutie Demčáka prebehlo 25. apríla. Do funkcie ho odporučila výberová komisia. Samotné výberové konania však sprevádzala kritika.Strana Sloboda a Solidarita ako aj predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) vyzvali PMÚ zrušiť výberové konanie a zopakovať ho nanovo. Liberáli spochybňujú jeho transparentnosť a férovosť. Kremskému prekáža, že do výberového konania sa prihlásil iba jeden uchádzač.