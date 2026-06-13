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13. júna 2026
Novým trénerom Slovana Bratislava sa stal Yaya Toure
Tagy: Slovan Bratislava Yaya Toure
Vedenie slovenského majstra o tom informovalo na svojom webe s tým, že sa so 43-ročným bývalým úspešným futbalistom dohodlo na trojročnom kontrakte.
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Novým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa stal Yaya Toure. Vedenie slovenského majstra o tom informovalo na svojom webe s tým, že sa so 43-ročným bývalým úspešným futbalistom dohodlo na trojročnom kontrakte.
Rodák z Pobrežia Slonoviny patril medzi hlavných adeptov na uvoľnený post po Vladimírovi Weissovi st., doterajší kouč „belasých“ po sezóne prevzal národný tím Slovenska. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. pred dvoma týždňami prezradil, že okrem Toureho rokoval Slovan aj s Igorom Biščanom, Sergejom Rebrovom, Valerienom Ismaelom a záujem mal aj o služby Robbieho Keaneho.
Pre bývalého stredopoliara Manchestru City a FC Barcelona pôjde o prvé angažmá na pozícii hlavného kouča A-mužstva. Trénerské skúsenosti zbieral prevažne v úlohe asistenta, pôsobil v Olimpiku Doneck, Achmate Groznyj, Standarde Liege a naposledy pri reprezentácii Saudskej Arábie po boku Roberta Manciniho. Ako hráč získal s Barcelonou triumf v Lige majstrov a s Manchestrom City vybojoval tri tituly v Premier League. „V prvom rade som veľmi rád, že Yaya Touré je naším novým hlavným trénerom. Teším sa, že sme sa s ním dohodli na trojročnej zmluve a spoločne začneme už od pondelka budovať novú éru Slovana Bratislava. Samozrejme, po celý čas som si uvedomoval, že nebude jednoduché nahradiť trénera Weissa. Od začiatku som mal jasnú myšlienku a víziu, akým smerom by sa mal Slovan ďalej uberať. Mojím cieľom bolo priniesť človeka a osobnosť, ktorá zažila ten najväčší svetový futbal. A zároveň má obrovskú motiváciu preraziť aj ako tréner. S Yayom Tourém som absolvoval viaceré osobné stretnutia. Všetko sa však začalo prvým video-rozhovorom, kde na mňa urobil úžasný dojem. Už prvý dojem bol natoľko silný, že pre ďalších kandidátov bolo veľmi náročné, aby ho prekonali. Hneď som z neho cítil, že sme naladení na rovnakej vlne a zdieľame podobné nastavenie o tom, ako byť úspešní. Z Yayu ide veľká túžba a motivácia uspieť ako tréner so Slovanom Bratislava. Máme spoločné vysoké ciele, sme obaja mladí, ambiciózni, a urobíme maximum, aby sme ako klub boli úspešní. Verím, že sa nám podarilo vyskladať dobrý realizačný tím, že budeme mať silné mužstvo a spoločne sa už od pondelka pustíme do roboty na novej ére klubu. Sú pred nami nové výzvy, na ktoré sa spoločne s Yayom Tourém ako naším hlavným trénerom veľmi teším,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Toureho teraz čaká ostrý štart, Slovan sa už 17. júna dozvie na žrebe v Nyone súpera do 2. predkola Ligy majstrov. Medzi jeho možných súperov patria Aarhus GF (Dánsko), FC Thun (Švajčiarsko), Mjällby AIF (Švédsko), Víkingur Reykjavík (Island), FC Kairat (Kazachstan), Universitatea Craiova (Rumunsko), Riga FC (Lotyšsko), KÍ Klaksvík (Faerské ostrovy), Flora Tallinn (Estónsko), Larne FC (Severné Írsko), Petrocub Hînceti (Moldavsko), TNS (Wales), Inter d´Escaldes (Andorra), Levski Sofia (Bulharsko), FC Ararat-Armenia (Arménsko), Sabah FK (Azerbajdžan), Kauno Žalgiris (Litva), Sutjeska Nikšič (Čierna Hora), ETO FC Györ (Maďarsko), Iberia 1999 (Gruzínsko), KF Egnatia (Albánsko), Floriana FC (Malta), Tre Fiori (San Maríno), FK Vardar Skopje (Severné Macedónsko), ML Vitebsk (Bielorusko) a FC Atert Bissen (Luxembursko). „Som veľmi šťastný a nadšený, už sa úprimne neviem dočkať, keď sa v pondelok spoločne pustíme do práce. Môjmu predchodcovi patrí veľký rešpekt za to, čo so Slovanom dosiahol. Chcem na to nadviazať, a zároveň priniesť niečo nové, vlastné. Futbal je pre mňa všetkým. Milujem výzvy a nesmierne sa teším na to, že budem trénovať veľký klub s bohatou históriou, krásnym štadiónom a vysokými ambíciami. Veľmi príjemne ma prekvapilo klubové zázemie, ktoré je naozaj na vysokej úrovni. So Slovanom chcem hrať dominantný futbal, víťaziť, kontrolovať zápasy, aby sme dokázali potešiť našich fanúšikov. Teším sa na to, ako osobne spoznám hráčov. Už som sa snažil mužstvo čo najpodrobnejšie naštudovať, no najpodstatnejšie bude aj tak vidieť, ako budú hráči reagovať priamo v tréningu. Ako asistent som mal možnosť pôsobiť napríklad pri Robertovi Mancinim, už dlhšie som však túžil po tom, aby som mohol pracovať na vlastnom projekte ako hlavný tréner. Vážim si, že táto možnosť prichádza v top klube, ktorý som nedávno sledoval v zápase Ligy majstrov s Manchestrom City. Naozaj sa už neviem dočkať pondelka, som nadšený z toho, čo je pred nami,“ povedal nový tréner „belasých“.
Tagy: Slovan Bratislava Yaya Toure
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