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13. júna 2026
Nová éra ŠK Slovan Bratislava: Vladimíra Weissa strieda hviezdny Yaya Touré
Tagy: futbalové prestupy Ivan Kmotrík ml Liga majstrov Niké liga nový tréner ŠK Slovan Bratislava Slovan tréner športové správy Tehelné pole Yaya Toure
Slovenským futbalovým prostredím dnes otriaslo zemetrasenie galaktických rozmerov. To, čo sa ešte pred pár dňami zdalo ako utópia z ríše snov či divoká bulvárna kačica, sa stalo realitou. ŠK Slovan Bratislava ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Slovenským futbalovým prostredím dnes otriaslo zemetrasenie galaktických rozmerov. To, čo sa ešte pred pár dňami zdalo ako utópia z ríše snov či divoká bulvárna kačica, sa stalo realitou. ŠK Slovan Bratislava oficiálne oznámil meno nového kormidelníka.
Belasú armádu preberá jedna z najväčších postáv svetového futbalu uplynulých dvoch dekád - Yaya Touré!
Štvornásobný najlepší futbalista Afriky, držiteľ trofeje Ligy majstrov s Barcelonou a ikona, ktorá tromi titulmi v Premier League prepisovala históriu Manchestru City, podpísal v slovenskom hlavnom meste trojročný kontrakt. Na horúcej stoličke strieda Vladimíra Weissa staršieho, ktorý sa rozhodol posunúť k reprezentačnému kormidlu, a na Tehelnom poli tak otvára celkom novú éru.
Kmotríkova stávka na svetovú extraklasu
Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. netajil obrovské nadšenie. Pre fanúšikov, ktorí po odchode trénera Weissa tŕpli, aké meno vedenie vytiahne z klobúka, je to jasný signál, že Slovan nechce ustúpiť zo svojich európskych ambícií.
„Mojím cieľom bolo priniesť osobnosť, ktorá zažila ten najväčší svetový futbal a zároveň má obrovskú motiváciu preraziť ako hlavný tréner,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml. pre klubový web. „S Yayom Tourém som absolvoval viaceré osobné stretnutia. Už po prvom rozhovore na mňa urobil taký úžasný dojem, že pre ďalších kandidátov z užšieho výberu bolo takmer nemožné ho prekonať. Sme na rovnakej vlnovej dĺžke.“
Pre 43-ročného rodáka z Pobrežia Slonoviny pôjde o absolútnu premiéru v pozícii hlavného trénera seniorského tímu. Po ukončení bohatej hráčskej kariéry v roku 2020 zbieral skúsenosti postupne - prešiel akadémiou Tottenhamu Hotspur a pôsobil ako asistent trénera v ukrajinskom Donecku, čečenskom Groznom, belgickom Standarde Liège a naposledy po boku svojho niekdajšieho mentora Roberta Manciniho pri reprezentácii Saudskej Arábie. Teraz dozrel čas, aby vystúpil z tieňa asistentskej stoličky a ukázal vlastnú filozofiu.
Z Tehelného pola spadla sánka aj samotnej legende
Yaya Touré nie je vo futbalovom svete žiadny diplomat, ktorý hovorí naučené frázy. Prichádza s obrovským rešpektom k slovenskému prostrediu, no zároveň s hladom po úspechu, aký ho zdobil počas hráčskych čias.
„Úprimne, nemôžem sa dočkať pondelka, kedy sa pustíme do práce,“ neskrýval emócie Touré po podpise zmluvy. „Môj predchodca si zaslúži obrovské uznanie za to, čo so Slovanom dosiahol. Chcem na to nadviazať, no zároveň priniesť niečo vlastné, jedinečné. Milujem výzvy. Veľmi ma prekvapilo zázemie klubu, ktoré je skutočne na špičkovej svetovej úrovni. Veľmi si vážim, že táto šanca prichádza v klube, ktorý som prednedávnom sledoval v Lige majstrov zápasiť proti môjmu Manchestru City.“
Riziko alebo geniálny ťah, ktorý zmení ligu?
Povedzme si na rovinu - príchod Tourého do Niké ligy je marketingový megahit, aký slovenský klubový futbal nepamätá. Tehelné pole dostáva globálnu tvár, ktorá okamžite pritiahne pozornosť zahraničných médií, skautov a agentov.
Na druhej strane, futbaloví experti (medzi nimi napríklad Ladislav Borbély) dvíhajú varovný prst. Argumentujú absenciou jeho praxe na pozícii šéfa lavičky. Riadiť kabínu plnú špecifických pováh v našich zemepisných šírkach z pozície asistenta je diametrálne odlišné od toho, keď celá ťarcha zodpovednosti padá na vaše plecia. Touré navyše hneď skočí do rozbúrenej rieky - už 17. júna sa Slovan na žrebe v Nyone dozvie meno súpera pre 2. predkolo Ligy majstrov a času na letnú prípravu je extrémne málo.
Jedno je však isté: Yaya hral pod takými taktickými géniami ako Pep Guardiola, Roberto Mancini či Frank Rijkaard. Ak si z ich notesov zobral aspoň polovicu a dokáže svoje futbalové IQ pretaviť do trénerského remesla, Slovan sa môže tešiť na moderný, dominantný a ofenzívny futbal.
Zdroj: SITA.sk - Nová éra ŠK Slovan Bratislava: Vladimíra Weissa strieda hviezdny Yaya Touré © SITA Všetky práva vyhradené.
Belasú armádu preberá jedna z najväčších postáv svetového futbalu uplynulých dvoch dekád - Yaya Touré!
Štvornásobný najlepší futbalista Afriky, držiteľ trofeje Ligy majstrov s Barcelonou a ikona, ktorá tromi titulmi v Premier League prepisovala históriu Manchestru City, podpísal v slovenskom hlavnom meste trojročný kontrakt. Na horúcej stoličke strieda Vladimíra Weissa staršieho, ktorý sa rozhodol posunúť k reprezentačnému kormidlu, a na Tehelnom poli tak otvára celkom novú éru.
Kmotríkova stávka na svetovú extraklasu
Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. netajil obrovské nadšenie. Pre fanúšikov, ktorí po odchode trénera Weissa tŕpli, aké meno vedenie vytiahne z klobúka, je to jasný signál, že Slovan nechce ustúpiť zo svojich európskych ambícií.
„Mojím cieľom bolo priniesť osobnosť, ktorá zažila ten najväčší svetový futbal a zároveň má obrovskú motiváciu preraziť ako hlavný tréner,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml. pre klubový web. „S Yayom Tourém som absolvoval viaceré osobné stretnutia. Už po prvom rozhovore na mňa urobil taký úžasný dojem, že pre ďalších kandidátov z užšieho výberu bolo takmer nemožné ho prekonať. Sme na rovnakej vlnovej dĺžke.“
Pre 43-ročného rodáka z Pobrežia Slonoviny pôjde o absolútnu premiéru v pozícii hlavného trénera seniorského tímu. Po ukončení bohatej hráčskej kariéry v roku 2020 zbieral skúsenosti postupne - prešiel akadémiou Tottenhamu Hotspur a pôsobil ako asistent trénera v ukrajinskom Donecku, čečenskom Groznom, belgickom Standarde Liège a naposledy po boku svojho niekdajšieho mentora Roberta Manciniho pri reprezentácii Saudskej Arábie. Teraz dozrel čas, aby vystúpil z tieňa asistentskej stoličky a ukázal vlastnú filozofiu.
Z Tehelného pola spadla sánka aj samotnej legende
Yaya Touré nie je vo futbalovom svete žiadny diplomat, ktorý hovorí naučené frázy. Prichádza s obrovským rešpektom k slovenskému prostrediu, no zároveň s hladom po úspechu, aký ho zdobil počas hráčskych čias.
„Úprimne, nemôžem sa dočkať pondelka, kedy sa pustíme do práce,“ neskrýval emócie Touré po podpise zmluvy. „Môj predchodca si zaslúži obrovské uznanie za to, čo so Slovanom dosiahol. Chcem na to nadviazať, no zároveň priniesť niečo vlastné, jedinečné. Milujem výzvy. Veľmi ma prekvapilo zázemie klubu, ktoré je skutočne na špičkovej svetovej úrovni. Veľmi si vážim, že táto šanca prichádza v klube, ktorý som prednedávnom sledoval v Lige majstrov zápasiť proti môjmu Manchestru City.“
Riziko alebo geniálny ťah, ktorý zmení ligu?
Povedzme si na rovinu - príchod Tourého do Niké ligy je marketingový megahit, aký slovenský klubový futbal nepamätá. Tehelné pole dostáva globálnu tvár, ktorá okamžite pritiahne pozornosť zahraničných médií, skautov a agentov.
Na druhej strane, futbaloví experti (medzi nimi napríklad Ladislav Borbély) dvíhajú varovný prst. Argumentujú absenciou jeho praxe na pozícii šéfa lavičky. Riadiť kabínu plnú špecifických pováh v našich zemepisných šírkach z pozície asistenta je diametrálne odlišné od toho, keď celá ťarcha zodpovednosti padá na vaše plecia. Touré navyše hneď skočí do rozbúrenej rieky - už 17. júna sa Slovan na žrebe v Nyone dozvie meno súpera pre 2. predkolo Ligy majstrov a času na letnú prípravu je extrémne málo.
Jedno je však isté: Yaya hral pod takými taktickými géniami ako Pep Guardiola, Roberto Mancini či Frank Rijkaard. Ak si z ich notesov zobral aspoň polovicu a dokáže svoje futbalové IQ pretaviť do trénerského remesla, Slovan sa môže tešiť na moderný, dominantný a ofenzívny futbal.
Zdroj: SITA.sk - Nová éra ŠK Slovan Bratislava: Vladimíra Weissa strieda hviezdny Yaya Touré © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: futbalové prestupy Ivan Kmotrík ml Liga majstrov Niké liga nový tréner ŠK Slovan Bratislava Slovan tréner športové správy Tehelné pole Yaya Toure
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