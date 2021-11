Novými opatreniami štáty riskujú podkopanie systému COVID pasov, varuje EÚ

Európska únia (EÚ) varovala členské štáty, že novými protipandemickými opatreniami riskujú podkopanie systému COVID pasov

COVID pas dokazuje, že jeho držiteľ absolvoval očkovanie proti koronavírusu, zotavil sa z ochorenia COVID-19 alebo má aktuálny negatívny test na koronavírus.

Sprísňovanie opatrení

Posilňujúce dávky

Zrušenie zoznamu

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -očividné riziko, že rozdielne prístupy medzi krajinami by mohli ohroziť dôveru v systém COVID certifikátov a uškodiť voľnému pohybu v úniiMnohé európske krajiny začali s nárastom infekcií sprísňovať opatrenia proti vírusu zamerané hlavne na neočkovaných, aby ich povzbudili k vakcinácii. Niektoré nemecké spolkové krajiny však teraz požadujú potvrdenia o očkovaní aj denný negatívny výsledok testu.V Taliansku od budúceho mesiaca zase testy nebudú dostatočné pre mnoho voľnočasových aktivít a prístup budú mať len ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19.„Držitelia certifikátu EÚ by v zásade nemali podliehať ďalším obmedzeniam bez ohľadu na to, odkiaľ v Európskej únii pochádzajú. Obmedzeniam, ako sú napríklad dodatočné testy alebo karanténa,“ povedal novinárom Reynders.Európska komisia uviedla, že vedecké dôkazy ukazujú oslabovanie imunity z vakcinácie po zhruba šiestich mesiacoch, odporúča však prijímanie platnosti COVID pasov po dobu deväť mesiacov po primárnom očkovaní.Niektoré krajiny chcú, aby boli posilňujúce dávky povinné, aby ľuďom mohli COVID certifikáty zostať platné. Napríklad Francúzsko sa ich chystá vyžadovať na dokladoch ľudí od 65 rokov. „Komisia momentálne nenavrhuje žiadnu dobu platnosti posilňujúcich dávok,“ uviedol Reynders.Komisia tiež odporučila zrušenie zoznamu bezpečných krajín, z hľadiska epidemickej situácie, od marca a povolenie vstupu všetkým cestujúcim, ktorí sú zaočkovaní vakcínou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO.Osoby zaočkované vakcínou schválenou v EÚ by jednoducho mohli vstúpiť na jej územie, zatiaľ čo zaočkovaní s ďalšími vakcínami, ktoré odobrila len WHO, by museli predložiť aj negatívny PCR test . Ich potvrdenia o očkovaní tiež nebudú môcť byť staršie ako deväť mesiacov. Zmeny musia schváliť členské štáty.WHO v stredu informovala, že počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe minulý týždeň stúpol o 11 percent. Európsky región bol pritom jediný na svete, kde infekcie pokračujú v raste. Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge varoval, že bez skorých opatrení môže na kontinente do jari zomrieť ďalších 700-tisíc ľudí.