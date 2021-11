Aliancia stredoškolákov vyzýva B. Gröhlinga, aby počúval odborníkov

Aliancia stredoškolákov vyzýva ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby počúval názor odborníkov o dočasnom obmedzení prezenčnej výučby na školách. Upozornila, že študenti, rodičia i učitelia sa ozývajú s obavami o zdravie. TASR o tom informoval prezident aliancie Kristián Krivda.





"Sme proti dlhodobému zatváraniu škôl, no sme presvedčení, že krátkodobé dištančné vyučovanie počas lockdownu s následnými vianočnými prázdninami by mohlo pomôcť k výraznému poklesu mobility študentov,“ uviedla aliancia. Kritizuje rezort školstva za to, že nevypočul názor odborníkov a že nekomunikoval ani s komorou učiteľov.Na Slovensku platí od štvrtka núdzový stav aj zákaz vychádzania. Konzílium odborníkov navrhovalo, aby sa prezenčná výučba obmedzila pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Proti zatvoreniu škôl bola SaS, ktorá si uplatnila právo veta.