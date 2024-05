NR SR ukončila diskusiu k zmenám v RTVS,v závere vystúpila Šimkovičová

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu popoludní diskusiu k návrhu zmien v RTVS. Nový zákon hovorí, že inštitúcia sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). O návrhu rokovali na mimoriadnej schôdzi, hlasovať o tom, či parlament zákon posunie do druhého čítania, sa má o 17.00 h. V závere diskusie vystúpila v pléne NR SR ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Ministerka zdôraznila, že nový zákon chce vytvoriť kvalitné legislatívne prostredie, zabrzdiť zadlžovanie verejnoprávneho vysielania, ako aj zabezpečiť finančnú konsolidáciu média. Snahou je aj vrátiť inštitúcii skutočné atribúty verejnoprávnosti, vyváženosti i nezávislosti.



"Návrhom sa do vysielania vracia osobitá identita verejnoprávnych médií pri dodržaní plurality, princípov demokracie a slobodnej tvorby," uviedla Šimkovičová. Dodala tiež, že zákon umožní špecifický rozvoj inštitúcie v meniacom sa konkurenčnom prostredí. Dúfa, že sa zákon podarí ďalej prerokovať v druhom a treťom čítaní.

Opozícia kritizuje návrh o STVR, PS vyzýva na jeho stiahnutie





Opozícia opätovne kritizuje návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana SaS namietajú zrušenie súčasnej RTVS. Za zmenami vidia snahu o politické ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie. PS vyzýva na stiahnutie legislatívy.

"Jediným cieľom návrhu je úplne ovládnuť fungovanie verejnoprávnych médií vládou, konkrétne ministerstvom kultúry," podotkla podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Upozornila napríklad na to, že legislatíva je vo viacerých bodoch v rozpore s nariadením Európskej únie o slobode médií. Vyzvala vládnu koalíciu, aby návrh aj s prihliadnutím na snahy o nastolenie novej politickej kultúry stiahla. Apeluje na ňu, aby urobila priestor na riadnu diskusiu o reforme verejnoprávnych médií. "Na takúto diskusiu a legislatívny proces sme v PS kedykoľvek pripravení a budeme v nej maximálne súčinní," doplnila.



S návrhom nesúhlasí ani SaS. Vidí za ním snahu o politické ovládnutie inštitúcie. Nepodporí ho. "Návrhom si tak vláda do vedenia a do spravodajstva dosadí svojich ľudí, politicky ho ovládne, čím hrozí, že sa úplne skončí jeho verejnoprávne poslanie," skonštatoval líder strany a poslanec Branislav Gröhling. V rušení RTVS nevidí SaS žiadny zmysel. Poukázala na to, že nová inštitúcia má po tej pôvodnej prebrať zamestnancov, majetok, rozpočet, záväzky či zmluvy. Skritizovala, že vládna koalícia nevyriešila ani financovanie telerozhlasu.



Poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzvali všetkých poslancov, aby sa nad návrhom zamysleli, postavili sa proti nemu a nehlasovali za to, aby sa zákon dostal do druhého čítania. Avizujú podanie pozmeňujúcich návrhov, keď bude zákon v druhom čítaní. Na tlačovej konferencii zdôraznili obavu, že zákon prinesie stratu nezávislosti, obmedzenie slobody slova, pretože vláda by mohla získať kontrolu nad verejnoprávnym médiom. Zákon môže priniesť aj podkopávanie dôvery verejnosti voči telerozhlasu. Poslanci takisto pripomenuli, že pri zmene názvu na STVR bude potrebné vynakladať ďalšie peniaze, napríklad na redizajn loga. Tieto financie by mohli ísť podľa nich na iné, prospešnejšie projekty.

Návrhu zákona o STVR sa aktuálne venujú poslanci na mimoriadnej schôdzi. Vláda ho schválila koncom apríla. Legislatíva formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jej účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.





Farkašovský: RTVS potrebuje systémové zmeny, treba ju odpolitizovať



Telerozhlas nevyhnutne potrebuje systémové zmeny. RTVS treba odpolitizovať a vrátiť ju do verejnoprávneho formátu. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil poslanec Karol Farkašovský (SNS) počas diskusie k novému zákonu o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Poslanec kritizoval manažment RTVS aj za to, že verejnoprávny telerozhlas sa snaží kopírovať trendy komerčných médií.

"Existenciu média verejnej služby nespochybňuje nikto," vyhlásil Farkašovský. Pýta sa, či RTVS plní poslanie, ktoré jej zo zákona prináleží. Tvrdí, že manažment telerozhlasu zlyháva, "glorifikuje" sám seba za jediného ochrancu slobody prejavu a slobody novinárskej tvorby.



"Najväčšou zmenou, ktorú treba urobiť, je odpolitizovanie spolitizovaného média," skonštatoval s tým, že RTVS má byť pre najširšiu verejnosť zdrojom aktuálnych objektívnych, nestranných a dôveryhodných informácií. Nemá byť zdrojom hotových postojov. Pýta sa, či je RTVS dôveryhodné. Kritizoval niektoré relácie.



Farkašovský tvrdí, že RTVS sa od svojho zákonom stanoveného poslania odklonila, keď v rokoch 2020 a 2023 nerobila informačnú žurnalistiku, ale "robila aktivistickú žurnalistiku a vykonávala nadprácu". Tvrdí, že namiesto kontroly a zdravej kritiky štátnej moci sa stal servilným voči "vládnej elite a vládnej propagande". Alternatívne médiá podľa neho do značnej miery v tomto čase ponúkali informačnú a názorovú pluralitu.



Kritizoval prezamestnanosť v RTVS. Odpolitizovanie inštitúcie zabezpečí podľa neho napríklad zmena spôsobu voľby generálneho riaditeľa, ktorá prechádza na radu STVR. Dodal, že novinkou je návrh etickej komisie, ktorá bude vyhodnocovať dodržiavanie etických štandardov.



Ján Hargaš (PS) vyzdvihol kultivované vystúpenie Farkašovského. S obsahom však nesúhlasí. "Máme úplne iný názor na to, ako dosiahnuť ciele, ktoré ste zadefinovali," podotkol. Jozef Pročko (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa pýta, ako chce koalícia odpolitizovať telerozhlas. "Čím? Že si z nej idete urobiť politickú slúžku?" odkázal. Nie je podľa neho pravdou, že alternatívne médiá suplovali RTVS.



Martina Holečková (KDH) uviedla, že telerozhlas bude musieť po prijatí nového zákona bojovať s komerčnými televíziami o zisky z reklamy. Tvrdí, že je potrebné, aby bola RTVS nezávislá a aby bolo nezávislé aj jej financovanie.



Návrh v rozprave kritizovala aj Mária Kolíková (SaS). Okrem iného namietala, že sa legislatíva písala "rýchlym perom". "K čomu je taký stres? Čo sa také deje v RTVS, že je potrebné tak rýchlo zmeniť právnu úpravu?" skonštatovala. Myslí si, že ide o vážne rozhodnutie, ktoré treba riadne prediskutovať. Upozornila však na to, že na to nebol vytvorený priestor. "Svedčí tomu aj to, ako je skrátená rozprava v parlamente," dodala. Tvrdí, že od predkladateľov nepočula racionálny dôvod, prečo sa má zrušiť RTVS. Zmeny si podľa nej vyžiadajú finančnú a administratívnu záťaž.