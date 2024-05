Polícia prijala viaceré opatrenia v súvislosti so zvýšením bezpečnosti na Slovensku, uviedol Gašpar

Hliadková činnosť policajtov bola zvýšená

Súdržnosť medzi koalíciou a opozíciou

22.5.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar Smer-SD ) informoval, že polícia prijala viaceré opatrenia v súvislosti so zvýšením bezpečnosti na Slovensku.Hliadková činnosť policajtov na základných útvaroch bola zvýšená o 30 percent, preventívne prebiehajú prehliadky v priestoroch, ktoré by z nejakého dôvodu mohli byť ohrozené, rieši sa „všetko, čo sa vo verejnom priestore môže nazvať vulgarizmami alebo vyhrážkami".Prípadov, ktorými sa polícia zaoberá, je viac ako sto, pričom v 48 prípadoch boli vznesené obvinenia. Poskytuje sa ochrana vybraným osobám medzi ústavnými činiteľmi a poslancami.Gašpar to uviedol pre médiá po rokovaní parlamentného branno-bezpečnostného výboru, na ktorom boli poslancom poskytnuté informácie ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom Hlas-SD ) a prezidentom policajného zboru Ľubomírom Solákom k súčasnej bezpečnostnej situácii na Slovensku a k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Rokovanie výboru prebiehalo v utajenom režime.Poslanci koalície i opozície majú sami nahlasovať, ak sa stretnú s vyhrážkami či vulgarizmami voči sebe alebo ich rodine. Súčasne podľa Gašpara dochádza k významnej spolupráci a zvýšeniu aktivít v medzirezortnom priestore, aby sa zachytili a riešili všetky problémy nielen bezpečnostných ministerstiev a zložiek, ale aj iným ministerstiev. Gašpar zároveň na schôdzi výboru vnímal súdržnosť medzi koalíciou a opozíciou.Predseda branno-bezpečnostného výboru informoval aj o pripravovaných legislatívnych zmenách v súvislosti so zvýšením bezpečnosti na Slovensku.„Hovorí sa o zákonoch, ktoré priamo súvisia so zabezpečením vnútornej bezpečnosti, prípadne vonkajšej bezpečnosti. Pod to si môžete podriadiť priestupkový zákon, ochranu osobnosti, Trestný zákon. Keď budú na stole konkrétne návrhy, čo vzišlo dnes vraj z uznesenia vlády, potom poďme o nich diskutovať," informoval Gašpar, ktorý vidí priestor aj na zmenu zákona o Policajnom zbore. Išlo by o možnosť rýchlejšie reagovať v prípade donucovacích prostriedkov.