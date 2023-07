Núdzový stav na Rodose po viac ako týždni zrušili, kde však ešte treba byť opatrný?

Miestni sa už tešia na turistov

Na mieste bolo viacero ohnísk

Kde riziko požiarov zostáva?

30.7.2023 (SITA.sk) - Turisti oddychujúci na gréckom ostrove Rodos, alebo ktorí sa tam práve chystajú na dovolenku, môžu byť pokojní. Núdzový stav, trvajúci pre požiare na ostrove neďaleko pobrežia Turecka viac ako týždeň od 20. júla, sa už skončil. Ministerstvo pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Grécka oznámilo, že v sobotu bol zrušený. Slovenské veľvyslanectvo v Aténach to v nedeľu potvrdilo s tým, že obyvatelia a návštevníci ostrova dostali oznámenie z tiesňového čísla s výzvou, aby sa bezpečne vrátili do miest svojho bydliska.Rodos už ani nebol v nedeľnom zozname oblastí s veľmi vysokým rizikom vzniku požiarov. Na rozdiel od viacerých gréckych regiónov na pevnine a ostrovov, kam v lete cestujú aj Slováci. „Rodos je späť!“ reagovala na sociálnej sieti na ukončenie operačného núdzového stavu Grécka organizácia pre turizmus.„Život sa teraz vracia do normálu pre celý ostrov Rodos vrátane niekoľkých oblastí, ktoré boli postihnuté,“ oznámila na stránke Visit Greece národná turistická organizácia. Obyvatelia Rodosu sa podľa nej tešia, že budú naďalej poskytovať svoju starostlivosť a pohostinnosť zahraničným návštevníkom. O uplynutí stavu núdze na Rodose informovala aj Iniciatíva pre cestovný ruch v južnom Egejskom mori.Veľvyslanectvo SR v Grécku tiež oznámilo, že hasiči uhasili niekoľko ohnísk. V oblasti Ilia, na západe krajiny, však v sobotu evakuovali obce Paleovarvasaina, Karoutes, Strefi a Smila.„Ich obyvatelia boli presunutí do starovekej Olympie, v ktorej hasiči taktiež uhasili požiar vzniknutý v piatok, v blízkosti archeologického náleziska,“ priblížil zastupiteľský úrad. V niektorých oblastiach Grécka sa obnovili plamene, a preto sily civilnej ochrany zostávajú v pohotovosti.Veľmi vysoké riziko vzniku požiarov zostávalo v nedeľu vo viacerých oblastiach. Upozornenie platí pre región Atika, Viotia a ostrov Evia v strede krajiny, Korintia a Argolida na polostrove Peloponéz, ako aj ostrovy Karpatos, Lesbos, Chios, Samos, Ikaria či Samos. Na najväčšom gréckom ostrove Kréta, na ktorom tiež dovolenkujú Slováci, sa riziko požiarov týka okolia Rethymnonu, hlavného centra Iraklio a Lassithi.