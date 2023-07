V Šiatorskej Bukovinke chcú obnoviť staršiu budovu, má z nej byť nový obecný úrad 

Nutná je komplexná rekonštrukcia

Práce začnú v apríli budúceho roka

30.7.2023 (SITA.sk) - V obci Šiatorská Bukovinka v Lučeneckom okrese chcú zrekonštruovať staršiu budovu pre potreby obecného úradu. Ako agentúru SITA informoval starosta obce Peter Badinka, obnovu chcú financovať z plánu obnovy, pričom už odoslali žiadosť. Aktuálne vyhlásili aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác s predpokladanou hodnotou viac ako 258-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.„Táto budova sa nachádza v časti Bukovinka, kde je sústredených viac obyvateľov obce, ako v časti Šiatoroš, kde teraz máme sídlo obecného úradu. Preto by sme ho chceli presťahovať do vynovenej budovy s tým, že by tam bola vytvorená aj knižnica,“ popísal starosta a dodal, že v Bukovinke majú aj kultúrny dom a bývalú škôlku, ktorú by do budúcna chceli prerobiť na turistické centrum.V rámci rekonštrukcie sa podľa Badinku uskutoční zateplenie, výmena strechy, okien a nejaké rozvody budú menené, čiže pôjde o komplexnú rekonštrukciu.„Budova v časti Šiatoroš, v ktorej sídlime, by už tiež potrebovala rekonštrukciu, ale sme sa zhodli, že priblížime ten obecný úrad ľuďom tam, kde ich je viac a obecný úrad bude mať zároveň viac priestoru,“ objasnil starosta a doplnil, že po kontrole žiadosti a verejného obstarávania by práce chceli realizovať od apríla do augusta budúceho roku.