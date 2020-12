Prezidentka: Premiér by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády

Premiér by mal podľa prezidentky zvážiť odovzdanie manažovania koronakrízy inému členovi vlády. „Neboli by sme jediní v Európe, skôr naopak,“ povedala Zuzana Čaputová v Rádiu Expres. Premiér podľa nej stavia krajinu pred „falošnú dilemu“, ak tvrdí, že jedinou cestou je buď lockdown, alebo plošné testovanie.

Neuviedla, ktorý z ministrov by mal krízu prevziať.

Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje postoj vlády k otváraniu škôl. „Chýba nám plán, chýba nám jasný postup krokov, čelíme chaosu, ktorého vazalmi sú deti,“ povedala v relácii Braňo Závodský Naživo.

„Máme tu veľkú skupinu detí, ktorá nemá riadny prístup k vzdelaniu, a množstvo detí, ktoré sa síce vzdelávajú dištančne, ale kvalita vzdelávania je na úplne inej úrovni.“ Čaputová pripomenula, že v Európe sa školy zatvárajú ako posledné, a zdôraznila, že právo na vzdelanie je garantované v ústave. „Nemožno ho niečím podmieňovať,“ vyhlásila prezidentka s tým, že vláda musí premýšľať nad tým, ako dostať do škôl všetky deti, nielen tie vybrané. Prezidentka povedala, že zatiaľ nie je dohodnutá na stretnutí s premiérom Matovičom, aj keď ten takúto schôdzku avizoval. Zuzana Čaputová ostro kritizuje premiéra a vládu, lebo jej chýba jasný plán. „Za takýto plán sa postavím, ale ťažko môžem stáť za vládou, keď je tu chaos,“ vyhlásila.

„Uvedomujem si, že vláda má extrémne ťažkú situáciu a že veľa ministrov robí dobrú robotu. Nikomu nemožno uprieť snahu, ale snaha niekedy nestačí,“ povedala prezidentka. Chýba jej „postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný a opretý o vedecké poznanie. Mne samej to chýba, a to by som mala mať viac informácií ako obyčajní ľudia“. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dá zaočkovať proti covidu-19. „Je to jediné riešenie, svetlo na konci tunela. Rešpektujem, že sa s tým niektorým ľuďom spájajú obavy. No potrebujeme seriózny vakcinačný plán a určite sa dám zaočkovať.“ Premiér tvrdí, že prezidentku prosil, aby nehovorila, že testovanie má byť dobrovoľné. Ak by podľa neho bolo dobrovoľné v prvom kole, „nezachránili by sme Oravu“, tvrdí Igor Matovič. Premiér povedal, že bez prezidentky do povinného testovania nepôjde. Tento týždeň sa chce Igor Matovič stretnúť so Zuzanou Čaputovou. Bude ju žiadať, aby neopakovala, že plošné testovanie musí byť dobrovoľné. „Pokúsim sa ju tento týždeň presvedčiť na našu palubu. Aby odišla od Kotlebovcov a Pellegriniho a pridala sa k nám.“ Premiér Igor Matovič tvrdí, že dnes nemá silu presadiť plošné testovanie, hovorí, že sa cíti ako „dohryzený pes“. „Ja som pre ľudí ten najhorší pes, ktorý im chce ubližovať, hoci ja len chcem tú najjemnejšiu cestu ako prežiť Vianoce,“ povedal. Podľa Matoviča je testovanie „dokonalý“ nástroj. Hovorí, že buď prezidentský palác povie, že sa mýlil a treba ísť cestou povinného testovania v najhorších okresoch, alebo by potom mal povedať, že treba zaviesť lockdown v piatich okresoch. „Nemôže to byť o tom, že vláda vládne a prezidentský palác nám berie nástroje z rúk,“ hovorí premiér. Podľa premiéra sa prezidentka, ale aj jedna koaličná strana pridali k opozícii. „Ani raz nepochvália, ale kritizujú.“ Podľa premiéra je toto „cesta do pekla“.