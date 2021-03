Núdzový stav sa má skončiť v piatok, vláda bude rokovať o jeho predĺžení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predĺženie núdzového stavu by malo byť predmetom najbližšieho rokovania vlády SR . Pre agentúru SITA to potvrdil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra . Predkladateľom podľa odboru býva predseda vlády, naposledy ho predkladal bývalý minister zdravotníctva OĽaNO ).Rokovanie vlády sa tradične koná v stredu. Minulý týždeň sa pre vládnu krízu uskutočnilo až v piatok 12. marca.Kabinet na rokovaní 5. februára predĺžil núdzový stav do 19. marca. Ten sa totiž predlžoval od 8. februára na 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, teda poslanci Národnej rady SR (NR SR) , a to do 20 dní od jeho predĺženia. Poslanci 26. februára 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Ak by sa nepredĺži, skončil by aj zákaz vychádzania.Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.