Zákaz vychádzania porušili tisíce Slovákov, polícia eviduje aj nenosenie rúška či otvorené prevádzky

16.3.2021 - Polícia počas minulého týždňa zaznamenala takmer šesťtisíc porušení nariadení súvisiacich so šírením pandémie koronavírusu. Polícia to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti. Z celkovo 5 975 zaznamenaných priestupkov bolo v 4 070 prípadoch zistené porušenie zákazu vychádzania.Okrem toho polícia zadokumentovala 1 728 prípadov nenosenia rúška, 167 prípadov porušenia karantény a desať prevádzok, ktoré boli otvorené napriek zákazu.Od 1. do 14. marca sa počet priestupkov vyšplhal na 37 197. Celkovo išlo v 24 430 prípadoch o porušenie zákazu vychádzania, v 11 895 prípadoch o nenosenia rúška a o 776 porušení karantény. Počas prvých dvoch marcových týždňov odhalili policajti 96 otvorených prevádzok.