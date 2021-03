Remišová aj Kolíková sú ochotné vzdať sa funkcií, ale podľa Žitňanskej ich o to musí požiadať sám Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (obe Za ľudí) sú pripravené odstúpiť zo svojich funkcií, ak ich o to predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) požiada.V utorkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedala predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Nemyslí si však, že riešením koaličnej krízy je to, aby každý druhý deň z funkcie odstupoval nejaký člen vlády.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí zároveň priznala, že vo funkcii premiéra si vie predstaviť súčasného ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO). Podľa šéfa poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michala Šipoša nie je správne v tejto situácii „ukazovať prstom” na jedného človeka.