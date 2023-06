NYT: Americké tajné služby mali informácie o vzbure vagnerovcov

Americkí predstavitelia boli už v stredu na základe spravodajských informácií upozornení, že sa vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin chystá zakročiť proti veleniu ruskej armády. Napísal o tom v sobotu denník The New York Times (NYT) s odvolaním na nemenované zdroje z prostredia amerických tajných služieb.





Washington sa v spojitosti so vzburou vagnerovcov obával, ako táto situácia ovplyvní kontrolu Moskvy nad jej arzenálom jadrových zbraní, uviedli zdroje, ktoré si želali ostať v anonymite.Americké tajné služby monitorovali rastúce napätie medzi Prigožinom a ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom už niekoľko mesiacov, napísal NYT.Podľa zdroja agentúry AP boli americkí predstavitelia už minulý týždeň informovaní, že Prigožin zoskupuje svoje sily neďaleko ruských hraníc.Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydal sa smerom k Moskve. Šéf vagnerovcov tak urobil po tom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo.V sobotu večer sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.Spojené štáty počas vzbury vagnerovcov nezaznamenali "zmeny v rozložení ruských jadrových síl", uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí."Rusko ako jadrová veľmoc má osobitnú zodpovednosť udržiavať velenie, kontrolu a dozor nad svojim jadrovým arzenálom a zabezpečiť, aby neboli podniknuté žiadne kroky, ktoré by ohrozovali strategickú stabilitu," citovala hovorcu amerického rezortu diplomacie americké televízia CNN.