|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 24.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. septembra 2026
Štátny tajomník Marek Eštok podpísal za Slovensko dohovor o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Haag Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny. Slovenská republika sa v stredu 23. septembra ...
Zdieľať
24.9.2026 (SITA.sk) - Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny.
Slovenská republika sa v stredu 23. septembra 2026 v Štrasburgu pripojila k podpisu dohovoru o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu, čím sa stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy zameranej na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine.
Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dohovor za Slovensko podpísal štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok počas jeho pracovnej cesty v Rade Európy.
Dohovor, ktorý bol prijatý 16. decembra 2025 na diplomatickej konferencii v Haagu organizovanej Radou Európy a Holandským kráľovstvom, vytvára právny rámec pre vznik nezávislej Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu.
Táto komisia bude po nadobudnutí platnosti dohovoru posudzovať a rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd, strát a ujmy spôsobených medzinárodne protiprávnymi činmi Ruskej federácie na území Ukrajiny alebo proti Ukrajine.
„Slovenská republika je dlhoročným podporovateľom efektívneho multilateralizmu, preto je našou spoločnou povinnosťou chrániť a presadzovať európske hodnoty, obzvlášť v dnešnom nestabilnom svete. Rada Európy vznikla po druhej svetovej vojne ako odpoveď na jej ničivé dôsledky a dnes musíme prispieť k jej schopnosti efektívne reagovať na súčasné výzvy,“ uviedol štátny tajomník Marek Eštok.
Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny. Dohovor nadobudne platnosť po tom, ako 25 signatárov vyjadrí súhlas s jeho záväznosťou a zároveň po zabezpečení potrebných finančných zdrojov na činnosť komisie.
Počas pracovnej cesty v Štrasburgu rokoval Marek Eštok aj s novou zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Tanjou Gonggrijpovou, predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva Mattiasom Guyomarom a generálnou tajomníčkou parlamentného zhromaždenia Rady Európy Despinou Chatzivassiliouovou.
Štátny tajomník zdôraznil význam Rady Európy ako najstaršej celoeurópskej politickej organizácie zameranej na ochranu a presadzovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv a ocenil jej nenahraditeľnú úlohu pri podpore Ukrajiny a jej integrácii do Európskej únie.
„Slovensko naďalej podporuje diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a zásadami medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti, ktorý prispeje k bezpečnosti a stabilite celej Európy. Zároveň podporujeme európske ambície Ukrajiny a nezastupiteľnú úlohu Rady Európy v tomto procese,“ zdôraznil Marek Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Štátny tajomník Marek Eštok podpísal za Slovensko dohovor o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika sa v stredu 23. septembra 2026 v Štrasburgu pripojila k podpisu dohovoru o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu, čím sa stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy zameranej na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine.
Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dohovor za Slovensko podpísal štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok počas jeho pracovnej cesty v Rade Európy.
Protiprávne činy Ruskej federácie
Dohovor, ktorý bol prijatý 16. decembra 2025 na diplomatickej konferencii v Haagu organizovanej Radou Európy a Holandským kráľovstvom, vytvára právny rámec pre vznik nezávislej Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu.
Táto komisia bude po nadobudnutí platnosti dohovoru posudzovať a rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd, strát a ujmy spôsobených medzinárodne protiprávnymi činmi Ruskej federácie na území Ukrajiny alebo proti Ukrajine.
„Slovenská republika je dlhoročným podporovateľom efektívneho multilateralizmu, preto je našou spoločnou povinnosťou chrániť a presadzovať európske hodnoty, obzvlášť v dnešnom nestabilnom svete. Rada Európy vznikla po druhej svetovej vojne ako odpoveď na jej ničivé dôsledky a dnes musíme prispieť k jej schopnosti efektívne reagovať na súčasné výzvy,“ uviedol štátny tajomník Marek Eštok.
Rokovanie s dôležitými predstaviteľmi
Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny. Dohovor nadobudne platnosť po tom, ako 25 signatárov vyjadrí súhlas s jeho záväznosťou a zároveň po zabezpečení potrebných finančných zdrojov na činnosť komisie.
Počas pracovnej cesty v Štrasburgu rokoval Marek Eštok aj s novou zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Tanjou Gonggrijpovou, predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva Mattiasom Guyomarom a generálnou tajomníčkou parlamentného zhromaždenia Rady Európy Despinou Chatzivassiliouovou.
Integrácia do Európskej únie
Štátny tajomník zdôraznil význam Rady Európy ako najstaršej celoeurópskej politickej organizácie zameranej na ochranu a presadzovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv a ocenil jej nenahraditeľnú úlohu pri podpore Ukrajiny a jej integrácii do Európskej únie.
„Slovensko naďalej podporuje diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a zásadami medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti, ktorý prispeje k bezpečnosti a stabilite celej Európy. Zároveň podporujeme európske ambície Ukrajiny a nezastupiteľnú úlohu Rady Európy v tomto procese,“ zdôraznil Marek Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Štátny tajomník Marek Eštok podpísal za Slovensko dohovor o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Haag Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NYT: Carney sa bál možnosti, že Trump nasadí vojsko, aby pripojil Kanadu k USA
NYT: Carney sa bál možnosti, že Trump nasadí vojsko, aby pripojil Kanadu k USA
<< predchádzajúci článok
Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje na podvodné SMS správy
Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje na podvodné SMS správy