Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 24.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2026

Štátny tajomník Marek Eštok podpísal za Slovensko dohovor o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Haag Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny. Slovenská republika sa v stredu 23. septembra ...



Zdieľať
67f3e6284a4f9995768107 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny.


Slovenská republika sa v stredu 23. septembra 2026 v Štrasburgu pripojila k podpisu dohovoru o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu, čím sa stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy zameranej na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine.

Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dohovor za Slovensko podpísal štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok počas jeho pracovnej cesty v Rade Európy.

Protiprávne činy Ruskej federácie


Dohovor, ktorý bol prijatý 16. decembra 2025 na diplomatickej konferencii v Haagu organizovanej Radou Európy a Holandským kráľovstvom, vytvára právny rámec pre vznik nezávislej Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu.

Táto komisia bude po nadobudnutí platnosti dohovoru posudzovať a rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd, strát a ujmy spôsobených medzinárodne protiprávnymi činmi Ruskej federácie na území Ukrajiny alebo proti Ukrajine.

„Slovenská republika je dlhoročným podporovateľom efektívneho multilateralizmu, preto je našou spoločnou povinnosťou chrániť a presadzovať európske hodnoty, obzvlášť v dnešnom nestabilnom svete. Rada Európy vznikla po druhej svetovej vojne ako odpoveď na jej ničivé dôsledky a dnes musíme prispieť k jej schopnosti efektívne reagovať na súčasné výzvy,“ uviedol štátny tajomník Marek Eštok.

Rokovanie s dôležitými predstaviteľmi


Okrem Slovenska dohovor doteraz podpísalo ďalších 39 štátov a Európska únia, pričom deväť štátov a EÚ už uložili svoje ratifikačné listiny. Dohovor nadobudne platnosť po tom, ako 25 signatárov vyjadrí súhlas s jeho záväznosťou a zároveň po zabezpečení potrebných finančných zdrojov na činnosť komisie.

Počas pracovnej cesty v Štrasburgu rokoval Marek Eštok aj s novou zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Tanjou Gonggrijpovou, predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva Mattiasom Guyomarom a generálnou tajomníčkou parlamentného zhromaždenia Rady Európy Despinou Chatzivassiliouovou.

Integrácia do Európskej únie


Štátny tajomník zdôraznil význam Rady Európy ako najstaršej celoeurópskej politickej organizácie zameranej na ochranu a presadzovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv a ocenil jej nenahraditeľnú úlohu pri podpore Ukrajiny a jej integrácii do Európskej únie.

„Slovensko naďalej podporuje diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a zásadami medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti, ktorý prispeje k bezpečnosti a stabilite celej Európy. Zároveň podporujeme európske ambície Ukrajiny a nezastupiteľnú úlohu Rady Európy v tomto procese,“ zdôraznil Marek Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Štátny tajomník Marek Eštok podpísal za Slovensko dohovor o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Haag Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NYT: Carney sa bál možnosti, že Trump nasadí vojsko, aby pripojil Kanadu k USA
<< predchádzajúci článok
Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje na podvodné SMS správy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 