Slovenky sú pred žrebom MS v hádzanej v najslabšom koši, účasť získali na základe voľnej karty

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Účastníci majstrovstiev sveta v hádzanej žien v Španielsku sa vo štvrtok 12. augusta večer dozvedia mená súperov v základnej časti šampionátu.V termíne 2. - 19. decembra 2021 sa na ňom predstaví prvýkrát v histórii 32 družstiev, medzi ktorými budú po 26 rokoch na základe voľnej karty figurovať aj slovenské reprezentantky. Informoval o tom Slovenský zväz hádzanej na svojom webe.Ešte nie sú známe všetky účastnícke tímy, keďže na niektorých kontinentoch sa bude hrať kvalifikácia v najbližších týždňoch a mesiacoch. Medzinárodná hádzanárska federácia (IHF) však už zverejnila rozdelenie družstiev do jednotlivých košov."Slovenské hádzanárky figurujú vo výkonnostne najslabšom 4. koši spolu so Slovinkami, Poľkami, hráčkami Konga. Doplnia ich traja - zatiaľ neurčení - zástupcovia Ázie a jeden z Južnej a Strednej Ameriky. S touto sedmičkou sa Slovenky v základnej fáze určite nestretnú. Z každého z prvých troch košov sa im ujde jeden súper. V elitnom 1. koši ich bude čakať niekto z okteta z absolútnej špičky: Holandsko (úradujúci majster sveta), Nórsko (úradujúci majster Európy), Španielsko, Francúzsko (úradujúci olympijský víťaz), Chorvátsko, Dánsko, Ruská hádzanárska federácia, Nemecko. Osud sa so zverenkami trénera Pavla Streichera môže zahrať aj tak zaujímavo, že ich zaradí do jednej z ôsmich štvorčlenných skupín napríklad s Nemeckom, Rakúskom a Českom," informoval web slovakhandball.sk.Slávnosť spojená so žrebovaním sa v meste Castellón de la Plana začne o 21.30 h SELČ za účasti prezidenta Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) Hassana Mustafu, šéfa Kráľovskej španielskej hádzanárskej federácie (RFEBM) Francisca Vidala Blázqueza Garcíu, Slovenský zväz hádzanej (SZH) bude zastupovať jeho prezident Jaroslav Holeša.