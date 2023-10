Polícia vyšetruje vraždu ženy na Záhorí, podozrivého muža našli mŕtveho

Pátrali do neskorej noci

Podozrivého našli mŕtveho

Zisťujú motív konania

3.10.2023 (SITA.sk) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre obzvlášť závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo v pondelok popoludní v obci Dojč v okrese Senica. Muž doma našiel ležať svoju matku na zemi bez známok života.Polícia začala po páchateľovi pátrať, oblasť uzavrela. „Na miesto sme vyslali viaceré zložky a oblasť sme z dôvodu, že by osoba mohla byť na úteku ozbrojená, uzavreli. Polícia pracovala aj s informáciou, že podozrivý mal po útoku utiecť do neďalekého lesa. Okrem tímu, ktorý vykonával obhliadku miesta činu, sme na vypátranie osoby nasadili viacero policajných hliadok, ktoré osobu hľadali do neskorej noci,“ informovala polícia.Po mužovi policajti pátrali aj za pomoci dronu s termovíziou. Podozrivého 70-ročného muža nakoniec našli krátko pred polnocou mŕtveho.Muž bol podľa polície v minulosti držiteľom zbrojného preukazu a v legálnej držbe mal jednu strelnú zbraň. V roku 2017 mu skončila platnosť zbrojného preukazu a preto zbraň zákonným spôsobom odovzdal do úschovy. Zbraň, ktorú pravdepodobne použil pri útoku, bola v jeho nelegálnej držbe.V súvislosti s rodinou polícia za posledné obdobie neeviduje žiadne podnety, ktoré by nasvedčovali domácemu násiliu.Policajti kriminálnej polície naďalej vyhodnocujú a analyzujú všetky informácie súvisiace s vraždou, zisťujú motív konania osoby, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré s prípadom súvisia.