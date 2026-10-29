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Xmas Collection 2026 – Finetuning chutí a farieb
Najväčším umením výroby čokoládových praliniek je vytvorenie rovnováhy a harmónie chutí. Zsuzsa a Ferenc Vargovci otvorili svoju remeselnú čokoládovňu ZAX v Komárne pred siedmimi rokmi. ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Najväčším umením výroby čokoládových praliniek je vytvorenie rovnováhy a harmónie chutí.
Zsuzsa a Ferenc Vargovci otvorili svoju remeselnú čokoládovňu ZAX v Komárne pred siedmimi rokmi. Spočiatku si získali pozornosť zákazníkov svojimi špeciálnymi príchuťami a jedinečným dizajnom praliniek, no dnes vďaka svojej jasnej vízii a vytrvalosti už získali celkovo 17 prestížnych ocenení v siedmich medzinárodných súťažiach.
Čo je najdôležitejším aspektom pri výrobe bonbónov?
Zsuzsa Varga: Každý bonbón je jedinečný, ručne maľovaný – považujeme ich za skutočné umelecké diela. Pracujeme iba s čokoládou prémiovej kvality, 100 % ovocným pyré, lieskovými orieškami, vanilkou, matchou. Hľadáme rovnováhu medzi plnkou a čokoládou – aby sa navzájom dopĺňali, chute boli výrazné, no zároveň harmonicky ladili. Je mylnou predstavou, že percento obsahu kakaa samo o sebe je mierou kvality. Nie! Zameriavame sa na dizajn, chuť a pomer ingrediencií. Je to mimoriadne časovo náročná práca, ale práve to odlišuje naše produkty od ostatných hráčov na trhu. Neponúkame nudnú čokoládu!
Sú fantastické a neodolateľné. Keď som prvýkrát uvidel vaše pralinky, mal som pocit, akoby som sa pozeral na impresionistický obraz alebo šperk od Freywille. Čo robí vaše čokolády výnimočnými – dokonalými?
VZS: Možno najlepšie to vyjadril pán Schiffer, konzultant pre štýl: "V týchto výtvoroch je čokoláda telo a kavalkáda vonkajších farieb je duša." Exteriér sa môže meniť, ale kvalita zostáva vždy rovnaká. A dovoľte mi dodať: nezabúdajme, že najlepšia čokoláda na svete je vždy čerstvá čokoláda! Vyrábame ich čerstvé každý deň v našej dielni.
Blížia sa Vianočné sviatky, obdobie darovania – nie je pravda, že sa na vás môžu spoľahnúť nielen jednotlivci, ale aj firmy?
Ferenc Varga: V priebehu rokov sme sa vďaka kvalite, spoľahlivosti a prestížnym partnerstvám stali uznávanou a stabilnou značkou. Dnes naplno využívame náš vrodený potenciál a dokážeme flexibilne reagovať na jedinečné, personalizované potreby. Toto je výrečný dôkaz nielen o dlhodobej dôvere našich existujúcich partnerov, ale aj o tom, že neustále získavame nových, perspektívnych zákazníkov.
Unikátne čokoládové kolekcie prispôsobené tematickým akciám alebo firemnému imidžu sú dnes skutočným hitom. Na zmeny na trhu sme reagovali včas, takže sme sa stali popredným hráčom v segmente personalizovaných firemných darčekov – a budeme v tom pokračovať.
Cieľom spoločnosti ZAX je, aby sa pri darovaní nejednalo o veľkosť, cenu alebo povinnosť – ale o zážitok. S pomocou našich čokolád je možné vytvárať nové vzťahy a prehlbovať tie existujúce.
Navštívte zaxchoco.com a ponorte sa do sveta sladkostí – kde je fantázia stelesnená v čokoláde a keď ju doručíme, poskytuje nezabudnuteľný pohľad. Či už ide o osobný alebo firemný darček, úspech je zaručený!
Prekvapte svojich blízkych, kolegov alebo obchodných partnerov zážitkovými darčekmi ZAX! Vonkajší vzhľad a vnútorný obsah luxusných balíčkov je možné plne prispôsobiť vašim potrebám.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Xmas Collection 2026 – Finetuning chutí a farieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Zsuzsa a Ferenc Vargovci otvorili svoju remeselnú čokoládovňu ZAX v Komárne pred siedmimi rokmi. Spočiatku si získali pozornosť zákazníkov svojimi špeciálnymi príchuťami a jedinečným dizajnom praliniek, no dnes vďaka svojej jasnej vízii a vytrvalosti už získali celkovo 17 prestížnych ocenení v siedmich medzinárodných súťažiach.
Čo je najdôležitejším aspektom pri výrobe bonbónov?
Zsuzsa Varga: Každý bonbón je jedinečný, ručne maľovaný – považujeme ich za skutočné umelecké diela. Pracujeme iba s čokoládou prémiovej kvality, 100 % ovocným pyré, lieskovými orieškami, vanilkou, matchou. Hľadáme rovnováhu medzi plnkou a čokoládou – aby sa navzájom dopĺňali, chute boli výrazné, no zároveň harmonicky ladili. Je mylnou predstavou, že percento obsahu kakaa samo o sebe je mierou kvality. Nie! Zameriavame sa na dizajn, chuť a pomer ingrediencií. Je to mimoriadne časovo náročná práca, ale práve to odlišuje naše produkty od ostatných hráčov na trhu. Neponúkame nudnú čokoládu!
Sú fantastické a neodolateľné. Keď som prvýkrát uvidel vaše pralinky, mal som pocit, akoby som sa pozeral na impresionistický obraz alebo šperk od Freywille. Čo robí vaše čokolády výnimočnými – dokonalými?
VZS: Možno najlepšie to vyjadril pán Schiffer, konzultant pre štýl: "V týchto výtvoroch je čokoláda telo a kavalkáda vonkajších farieb je duša." Exteriér sa môže meniť, ale kvalita zostáva vždy rovnaká. A dovoľte mi dodať: nezabúdajme, že najlepšia čokoláda na svete je vždy čerstvá čokoláda! Vyrábame ich čerstvé každý deň v našej dielni.
Blížia sa Vianočné sviatky, obdobie darovania – nie je pravda, že sa na vás môžu spoľahnúť nielen jednotlivci, ale aj firmy?
Ferenc Varga: V priebehu rokov sme sa vďaka kvalite, spoľahlivosti a prestížnym partnerstvám stali uznávanou a stabilnou značkou. Dnes naplno využívame náš vrodený potenciál a dokážeme flexibilne reagovať na jedinečné, personalizované potreby. Toto je výrečný dôkaz nielen o dlhodobej dôvere našich existujúcich partnerov, ale aj o tom, že neustále získavame nových, perspektívnych zákazníkov.
Unikátne čokoládové kolekcie prispôsobené tematickým akciám alebo firemnému imidžu sú dnes skutočným hitom. Na zmeny na trhu sme reagovali včas, takže sme sa stali popredným hráčom v segmente personalizovaných firemných darčekov – a budeme v tom pokračovať.
Cieľom spoločnosti ZAX je, aby sa pri darovaní nejednalo o veľkosť, cenu alebo povinnosť – ale o zážitok. S pomocou našich čokolád je možné vytvárať nové vzťahy a prehlbovať tie existujúce.
Navštívte zaxchoco.com a ponorte sa do sveta sladkostí – kde je fantázia stelesnená v čokoláde a keď ju doručíme, poskytuje nezabudnuteľný pohľad. Či už ide o osobný alebo firemný darček, úspech je zaručený!
Prekvapte svojich blízkych, kolegov alebo obchodných partnerov zážitkovými darčekmi ZAX! Vonkajší vzhľad a vnútorný obsah luxusných balíčkov je možné plne prispôsobiť vašim potrebám.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Xmas Collection 2026 – Finetuning chutí a farieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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