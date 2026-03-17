Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
O odvolaní Tibora Gašpara sa rokovať nebude, poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze – VIDEO
O odvolaní Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu NR SR sa rokovať nebude. V utorok sa síce na ...
17.3.2026 (SITA.sk) - O odvolaní Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu NR SR sa rokovať nebude. V utorok sa síce na začiatku mimoriadnej schôdze s jediným bodom prezentoval dostatočný počet poslancov, avšak následne neschválili program tejto schôdze.
Predsedajúci Richard Raši tak ukončil mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara. Návrh na odvolanie Gašpara podali spoločne všetky opozičné strany - Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie.
Dôvodom návrhu sú podľa nich pochybnosti, či Gašpar svoje postavenie nevyužíva na presadzovanie krokov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s jeho vlastnou trestnou vecou alebo s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho okolia.
Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec, v ktorej prokurátor kladie obžalovaným za vinu aj založenie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a korupčné trestné činy. „Skutočnosť, že súd po preskúmaní podanej obžaloby rozhodol o nariadení hlavného pojednávania nasvedčuje tomu, že obžaloba je dôvodná a spĺňa zákonné náležitosti,“ uvádzajú predkladatelia návrhu.
Podľa opozície zároveň existujú aj obavy, že postavenie podpredsedu parlamentu by mohlo byť využívané na ovplyvňovanie alebo vytváranie tlaku na orgány činné v trestnom konaní, prípadne na politické ovplyvňovanie priebehu trestného konania vo vlastný prospech. Takéto podozrenia sú podľa nich mimoriadne závažné vzhľadom na význam funkcie v ústavnom systéme štátu.
Opozičné strany pripomínajú, že funkcia podpredsedu Národnej rady SR patrí medzi najvyššie ústavné funkcie v štáte a jej výkon musí byť spojený s vysokou mierou dôvery verejnosti, politickej kultúry a rešpektovania princípov právneho štátu. Pokračovanie vo výkone tejto funkcie osobou, ktorá čelí obžalobe v závažnej trestnej veci a v súvislosti s jej konaním existujú pochybnosti o možnom zneužívaní funkcie, môže podľa nich negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť parlamentu ako ústavnej inštitúcie.
Opozícia poukazuje na trestnú kauzu
Opozícia upozorňuje na význam funkcie
