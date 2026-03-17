17. marca 2026

O odvolaní Tibora Gašpara sa rokovať nebude, poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec mimoriadna schôdza Opozícia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR)

O odvolaní Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu NR SR sa rokovať nebude. V utorok sa síce na ...



17.3.2026 (SITA.sk) - O odvolaní Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu NR SR sa rokovať nebude. V utorok sa síce na začiatku mimoriadnej schôdze s jediným bodom prezentoval dostatočný počet poslancov, avšak následne neschválili program tejto schôdze.

Opozícia poukazuje na trestnú kauzu


Predsedajúci Richard Raši tak ukončil mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara. Návrh na odvolanie Gašpara podali spoločne všetky opozičné strany - Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie.



Dôvodom návrhu sú podľa nich pochybnosti, či Gašpar svoje postavenie nevyužíva na presadzovanie krokov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s jeho vlastnou trestnou vecou alebo s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho okolia.

Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec, v ktorej prokurátor kladie obžalovaným za vinu aj založenie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a korupčné trestné činy. „Skutočnosť, že súd po preskúmaní podanej obžaloby rozhodol o nariadení hlavného pojednávania nasvedčuje tomu, že obžaloba je dôvodná a spĺňa zákonné náležitosti,“ uvádzajú predkladatelia návrhu.

Opozícia upozorňuje na význam funkcie


Podľa opozície zároveň existujú aj obavy, že postavenie podpredsedu parlamentu by mohlo byť využívané na ovplyvňovanie alebo vytváranie tlaku na orgány činné v trestnom konaní, prípadne na politické ovplyvňovanie priebehu trestného konania vo vlastný prospech. Takéto podozrenia sú podľa nich mimoriadne závažné vzhľadom na význam funkcie v ústavnom systéme štátu.

Opozičné strany pripomínajú, že funkcia podpredsedu Národnej rady SR patrí medzi najvyššie ústavné funkcie v štáte a jej výkon musí byť spojený s vysokou mierou dôvery verejnosti, politickej kultúry a rešpektovania princípov právneho štátu. Pokračovanie vo výkone tejto funkcie osobou, ktorá čelí obžalobe v závažnej trestnej veci a v súvislosti s jej konaním existujú pochybnosti o možnom zneužívaní funkcie, môže podľa nich negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť parlamentu ako ústavnej inštitúcie.


Zdroj: SITA.sk - O odvolaní Tibora Gašpara sa rokovať nebude, poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Vallovým kandidátom na starostu Karlovej Vsi je Martin Vician, predstavil svoju „Inovačnú úderku“
<< predchádzajúci článok
Pellegrini poďakoval paralympionikom za reprezentáciu Slovenska, ocenil aj medailový úspech – FOTO

