Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Progresívci pripomenuli, prečo žiadajú odvolanie Tibora Gašpara. Šimečka hovorí o gigantickom konflikte záujmov – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Konflikt záujmov mimoriadna schôdza Novela Trestného zákona Odvolanie z funkcie Opozícia Podpredseda parlamentu Úrad na ochranu oznamovateľov
17.3.2026 (SITA.sk) - Tibor Gašpar (Smer) stupňuje podľa Progresívneho Slovenska (PS) zneužívanie svojej funkcie na to, aby si pomohol vo vlastnej trestnej veci. Opozičné politické subjekty PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko a nezaradený poslanec Ľubomír Galko ho chcú preto v utorok na mimoriadnej schôdzi o 13:30 odvolať z postu podpredsedu Národnej rady SR.
Predseda PS Michal Šimečka počíta s tým, že koalíciu schôdzu neumožní otvoriť. Tibor Gašpar podľa neho nenájde odvahu obhájiť sa v pléne národnej rady.
Šimečka zdôraznil, že osoba obžalovaná zo závažnej trestnej činnosti by nemala zastávať jednu z najvyšších ústavných funkcií. Pripomenul, že súdne konanie s Gašparom a ďalšími obžalovanými v kauze Očistec by sa malo začať 11. mája.
Dôvodom na odvolanie Gašpara je podľa lídra progresívcov ochrana dobrého mena národnej rady a obava zo zneužívania funkcie. Šimečka pripomenul, že v parlamente Gašpar obhajoval novelu Trestného zákona, ktorá mu mala pomôcť, pretože by znehodnotila svedectvá kajúcnikov, ktorí svedčili proti nemu.
"Je to gigantický konflikt záujmov," podčiarkol Šimečka. "Celá činnosť vlády sa dnes scvrkla na to, ako zachrániť pána Tibora Gašpara a ďalších blízkych ľudí Smeru spod spravodlivosti a ako ich vysekať z basy. Tibor Gašpar je toho ústrednou postavou," dodal predseda PS.
Zároveň uviedol, že Gašpar využíva vystúpenia v parlamente aj mediálny priestor na vlastnú obhajobu. Do budúcnosti chce PS presadiť pravidlo, podľa ktorého by obžalovaný človek nemohol zastávať takúto funkciu.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová povedala, že politické zneužívanie funkcie sa zo strany Gašpara neustále stupňuje. "Dva a pol roka nás Tibor Gašpar presviedča, že proti nemu je vedený politický proces a on prinesie dôkazy. Namiesto toho však prináša legislatívne návrhy, ktorými likviduje právny štát a následky jeho návrhov sa stupňujú," uviedla.
Pripomenula, že Gašpar zasahoval do postavenia kajúcnikov, presadzoval zmeny v trestnom práve a navrhoval zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Kritizovala aj jeho postup pri vedení schôdzí.
"Ako podpredseda národnej rady má právo umlčiavať poslancov a vidíme to bežne, že keď sa mu nepáči kritika, odníme im slovo alebo preruší schôdzu. Všetko sa to deje preto, že trestné konanie voči Gašparovi je vedené tri roky a spod obžaloby mu nepomohla ani masívna pomoc celej koalície a smeruje na súd," povedala.
Podľa Mesterovej Gašpar už zasahuje aj do iných trestných konaní. "Včera (v pondelok 16. marca, pozn. SITA) sa zjavil na pojednávaní voči policajtom, ktorí konali voči nemu v iných trestných konaniach, a stal sa poškodeným. Vo svojich vyjadreniach súdu priamo odporúča, ako má konať, hodnotí procesné úkony okresného súdu, prokurátora, vyslovuje hodnotiace úsudky, kto má a kto nemá pravdu," podotkla.
Poslankyňa PS Zuzana Števulová doplnila, že z prehľadu aktivít Gašpara vyplýva, že sa venuje najmä návrhom, ktoré môžu pomôcť jemu a ďalším obžalovaným. Podľa opozičnej poslankyne Gašpar nepriniesol legislatívu zameranú na pomoc občanom.
PS chce zoznam jeho návrhov predstaviť na mimoriadnej schôdzi. "Zo zoznamu je zrejmé, že jeho cieľom nie je slúžiť Slovensku. Jeho úlohou je vysekať seba a svojich kamošov spod obvinení a ujsť spravodlivosti," uzavrela Števulová.
Obava zo zneužívania funkcie
Gašpar už zasahuje aj do iných trestných konaní
Návrhy, ktoré neslúžia občanom
