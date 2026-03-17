 Utorok 17.3.2026
 Meniny má Ľubica
 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Vallovým kandidátom na starostu Karlovej Vsi je Martin Vician, predstavil svoju „Inovačnú úderku“


Tagy: Karlova Ves Komunálne voľby Primátor Bratislavy Starosta

Mestská strana Team Bratislava (TB) v utorok predstavila svojho kandidáta na starostu Karlovej Vsi. Je ním ...



17.3.2026 (SITA.sk) - Mestská strana Team Bratislava (TB) v utorok predstavila svojho kandidáta na starostu Karlovej Vsi. Je ním miestny poslanec Martin Vician. Ten predstavil svoju "Inovačnú úderku" - tím odborníkov a poslancov, ktorí začnú pripravovať konkrétne projekty na vylepšenie a modernizáciu mestskej časti ešte pred komunálnymi voľbami. Vo voľbách ho bude podporovať štvorkoalícia TB, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati.


Martin Vician je ekonóm, podnikateľ a technologický inovátor. V miestnom zastupiteľstve pôsobí osem rokov a je predsedom poslaneckého klubu TB, PS a SaS.

Je tiež autorom systému Pay by Square – QR kódu pre platby, ktorý dnes používajú mestá, školy, nemocnice, banky a firmy na Slovensku. Prístup založený na inováciách a riešení problémov chce podľa vlastných slov priniesť aj do mestskej časti. Za kandidátom stojí súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Problémy, ktoré sa roky neriešia


"Karlova Ves je skvelé miesto na život – máme Dunaj, les aj silnú komunitu. Zároveň však vidíme problémy, ktoré sa roky neriešia: stav ciest a chodníkov či kritickú situáciu s parkovaním na Dlhých dieloch," uviedol kandidát.

Karlova Ves podľa neho dlhodobo prešľapuje na mieste, a práve to chce zmeniť. "Nečakáme až na voľby. Začíname pracovať už dnes – mapovať problémy v teréne, a pripravovať konkrétne riešenia, aby sme po voľbách mohli okamžite konať," dodal Vician.

Prvý projekt a ďalšie priority


Jedným z prvých projektov, na ktorý sa jeho tím zameria, je proces revitalizácie Jurigovho námestia. Rekonštrukcia má vzniknúť v spolupráci s magistrátom a prvá fáza by sa mala začať v budúcom roku.

Ďalšou z priorít je parkovanie a podpora systematického zavádzania regulácie PAAS v spolupráci s mestom. Vician predstavil víziu digitálneho miestneho úradu, ktorý umožní väčšinu úradných služieb vybaviť online. V spojení s magistrátom tiež pripravuje úpravu a doplnenie Parku SNP.


Zdroj: SITA.sk - Vallovým kandidátom na starostu Karlovej Vsi je Martin Vician, predstavil svoju „Inovačnú úderku“ © SITA Všetky práva vyhradené.

