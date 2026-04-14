 Utorok 14.4.2026
 Meniny má Justína
 Zo zahraničia

14. apríla 2026

Magyar: Zavedenie eura je strategickým cieľom novej vlády



Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny.



Strategickým cieľom novej maďarskej vlády strany Tisza je zavedenie eura v Maďarsku. Podľa servera promotions.hu to potvrdil predseda Tiszy a kandidát na post nového premiéra Péter Magyar na pondelňajšej povolebnej tlačovej konferencii.


Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny, čím sa ukončí neistota forintu a rekordne vysokej „orbánovskej“ inflácie.

Magyar dodal, že dvojtretinová väčšina Tiszy, ktorú získala v nedeľňajších parlamentných voľbách, umožňuje urýchlenie procesu. Zodpovedné rozhodnutie sa však podľa neho prijme až po posúdení skutočného stavu rozpočtu.


