Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Magyar: Zavedenie eura je strategickým cieľom novej vlády
Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny.
Strategickým cieľom novej maďarskej vlády strany Tisza je zavedenie eura v Maďarsku. Podľa servera promotions.hu to potvrdil predseda Tiszy a kandidát na post nového premiéra Péter Magyar na pondelňajšej povolebnej tlačovej konferencii.
Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny, čím sa ukončí neistota forintu a rekordne vysokej „orbánovskej“ inflácie.
Magyar dodal, že dvojtretinová väčšina Tiszy, ktorú získala v nedeľňajších parlamentných voľbách, umožňuje urýchlenie procesu. Zodpovedné rozhodnutie sa však podľa neho prijme až po posúdení skutočného stavu rozpočtu.
Súvisiace články:
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini (13. 4. 2026)
Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO (13. 4. 2026)
Slovenská opozícia oslavuje prehru Orbána a Fico bude ďalší. Dostane világoš, vyhlásil Matovič (13. 4. 2026)
Prečo Orbán prehral? Už pred voľbami pôsobil inak ako v minulosti a analytici priblížili aj ďalší kľúčový faktor – VIDEO, FOTO (13. 4. 2026)
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť (12. 4. 2026)
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“ (12. 4. 2026)
O post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu zabojujú dve kandidátky
O post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu zabojujú dve kandidátky
Carnomed spúšťa infokampaň Nezabudni na seba! Upozorňuje na význam kognitívneho zdravia už po 35-ke
Carnomed spúšťa infokampaň Nezabudni na seba! Upozorňuje na význam kognitívneho zdravia už po 35-ke