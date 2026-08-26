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26. augusta 2026
O post primátora Malaciek sa bude uchádzať iba jeden kandidát, Říha hovorí o novej skúsenosti
Juraj Říha je primátorom Malaciek už od roku 2014. O post primátora Malaciek sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Juraj Říha je primátorom Malaciek už od roku 2014.
O post primátora Malaciek sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať iba jeden kandidát - súčasný primátor Juraj Říha. "Každý verejný činiteľ by sa mal po zvolení pripraviť na dočasný štvorročný mandát, čím predíde pocitu nenahraditeľnosti. A rovnako sa vždy pripravujem na odchod z funkcie aj ja," uviedol Říha na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že ak sa nič mimoriadne nestane, povedie Malacky ešte ďalšie volebné obdobie.
"Prvý raz kandidujem v novodobej histórii mesta na primátora ako jediný kandidát. Je to pre mňa nová skúsenosť, ale možnosť predstúpiť pred verejnosť a kandidovať mal ktokoľvek, aj tí, ktorí ma verejne osočujú a majú inú predstavu o rozvoji mesta. Veru, neurobili tak a ja sa teraz naplno sústredím na podporu ĽPM (Ľudia pre Malacky) kandidátov na poslancov a svoju prácu," skonštatoval Říha, ktorý je primátorom Malaciek už od roku 2014.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Malaciek sa bude uchádzať iba jeden kandidát, Říha hovorí o novej skúsenosti © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora Malaciek sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať iba jeden kandidát - súčasný primátor Juraj Říha. "Každý verejný činiteľ by sa mal po zvolení pripraviť na dočasný štvorročný mandát, čím predíde pocitu nenahraditeľnosti. A rovnako sa vždy pripravujem na odchod z funkcie aj ja," uviedol Říha na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že ak sa nič mimoriadne nestane, povedie Malacky ešte ďalšie volebné obdobie.
"Prvý raz kandidujem v novodobej histórii mesta na primátora ako jediný kandidát. Je to pre mňa nová skúsenosť, ale možnosť predstúpiť pred verejnosť a kandidovať mal ktokoľvek, aj tí, ktorí ma verejne osočujú a majú inú predstavu o rozvoji mesta. Veru, neurobili tak a ja sa teraz naplno sústredím na podporu ĽPM (Ľudia pre Malacky) kandidátov na poslancov a svoju prácu," skonštatoval Říha, ktorý je primátorom Malaciek už od roku 2014.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Malaciek sa bude uchádzať iba jeden kandidát, Říha hovorí o novej skúsenosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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