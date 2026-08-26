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26. augusta 2026
Šéf CIA rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Stretol sa aj s Putinom?
Ratcliffeova návšteva patrí medzi najvýznamnejšie návštevy vysokopostavených amerických predstaviteľov v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Šéf ...
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Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe sa počas utorkovej neohlásenej návštevy Moskvy nestretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uskutočnil však kontakty s predstaviteľmi ruských spravodajských služieb. V stredu to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Medzi spravodajskými službami došlo ku kontaktom, ale s ruským prezidentom sa nijaké stretnutia neuskutočnili,“ povedal Peskov. Dodal, že Putin bol o rozhovoroch informovaný, odmietol však spresniť, či sa ich témou stala vojna na Ukrajine.
Významná návšteva
Ratcliffeova návšteva patrí medzi najvýznamnejšie návštevy vysokopostavených amerických predstaviteľov v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.
Uskutočnila sa v čase, keď Moskva stupňuje vojenské útoky a mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na mŕtvom bode.
Pozitívny vývoj
Peskov kontakty medzi spravodajskými službami označil za pozitívny vývoj, hoci podľa neho je predčasné hodnotiť, aký vplyv môžu mať na riešenie krízy vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
„Kontakty prostredníctvom spravodajských služieb sú samy osebe pozitívnym vývojom. Je ešte priskoro hovoriť, ako ovplyvnia proces riešenia krízy v našich vzťahoch,“ uviedol.
Burns varoval, nič to nepomohlo
Naposledy navštívil Moskvu riaditeľ CIA v novembri 2021, keď William Burns varoval Rusko pred vyslaním vojsk na Ukrajinu.
O niekoľko týždňov neskôr Moskva začala inváziu, ktorá prerástla do najhoršieho ozbrojeného konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.
CIA sa v minulosti podieľala aj na rokovaniach o výmenách väzňov medzi Washingtonom a Moskvou.
Biely dom ani CIA sa k Ratcliffeovej návšteve zatiaľ nevyjadrili.
Zdroj: SITA.sk - Šéf CIA rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Stretol sa aj s Putinom? © SITA Všetky práva vyhradené.
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