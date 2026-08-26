Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2026

Šéf CIA rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Stretol sa aj s Putinom?


Tagy: americko-ruské vzťahy ruské tajné služby Rusko-ukrajinský konflikt Ústredná spravodajská služba CIA Vojna na Ukrajine

Ratcliffeova návšteva patrí medzi najvýznamnejšie návštevy vysokopostavených amerických predstaviteľov v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Šéf ...



Zdieľať
trump_98876 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Ratcliffeova návšteva patrí medzi najvýznamnejšie návštevy vysokopostavených amerických predstaviteľov v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.

Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe sa počas utorkovej neohlásenej návštevy Moskvy nestretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uskutočnil však kontakty s predstaviteľmi ruských spravodajských služieb. V stredu to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.


„Medzi spravodajskými službami došlo ku kontaktom, ale s ruským prezidentom sa nijaké stretnutia neuskutočnili,“ povedal Peskov. Dodal, že Putin bol o rozhovoroch informovaný, odmietol však spresniť, či sa ich témou stala vojna na Ukrajine.



Významná návšteva


Ratcliffeova návšteva patrí medzi najvýznamnejšie návštevy vysokopostavených amerických predstaviteľov v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.



Uskutočnila sa v čase, keď Moskva stupňuje vojenské útoky a mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na mŕtvom bode.



Pozitívny vývoj


Peskov kontakty medzi spravodajskými službami označil za pozitívny vývoj, hoci podľa neho je predčasné hodnotiť, aký vplyv môžu mať na riešenie krízy vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi.


„Kontakty prostredníctvom spravodajských služieb sú samy osebe pozitívnym vývojom. Je ešte priskoro hovoriť, ako ovplyvnia proces riešenia krízy v našich vzťahoch,“ uviedol.



Burns varoval, nič to nepomohlo


Naposledy navštívil Moskvu riaditeľ CIA v novembri 2021, keď William Burns varoval Rusko pred vyslaním vojsk na Ukrajinu.


O niekoľko týždňov neskôr Moskva začala inváziu, ktorá prerástla do najhoršieho ozbrojeného konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.


CIA sa v minulosti podieľala aj na rokovaniach o výmenách väzňov medzi Washingtonom a Moskvou.


Biely dom ani CIA sa k Ratcliffeovej návšteve zatiaľ nevyjadrili.




Zdroj: SITA.sk - Šéf CIA rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Stretol sa aj s Putinom? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské vzťahy ruské tajné služby Rusko-ukrajinský konflikt Ústredná spravodajská služba CIA Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Španielska polícia chytila „Majstra útekov“, ktorý z väzenia ušiel už štyrikrát. Vrátane najprísnejšie stráženého
<< predchádzajúci článok
O post primátora Malaciek sa bude uchádzať iba jeden kandidát, Říha hovorí o novej skúsenosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 