|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júna 2026
O post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti
Členovia rady predložili aj návrh na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca. O funkciu sudcu Súdneho dvora ...
Zdieľať
15.6.2026 (SITA.sk) - Členovia rady predložili aj návrh na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca.
O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako v tejto súvislosti informovala Súdna Rada SR, členovia rady Ľuboš Kunay a Vladimír Monok navrhli za kandidátku na sudkyňu Andreu Moravčíkovú.
Návrhy na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca predložili zase členovia rady Marián Fečík a Peter Bebej, ako aj Slovenská advokátska komora.
„O kandidátoch bude Súdna rada SR rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí,“ informovala rada.
Doplnila, že Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu.
Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.
Zdroj: SITA.sk - O post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti © SITA Všetky práva vyhradené.
O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako v tejto súvislosti informovala Súdna Rada SR, členovia rady Ľuboš Kunay a Vladimír Monok navrhli za kandidátku na sudkyňu Andreu Moravčíkovú.
Znovuzvolenie súčasného sudcu
Návrhy na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca predložili zase členovia rady Marián Fečík a Peter Bebej, ako aj Slovenská advokátska komora.
„O kandidátoch bude Súdna rada SR rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí,“ informovala rada.
Vymenovanie po porade s výborom
Doplnila, že Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu.
Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.
Zdroj: SITA.sk - O post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poslanec NR SR Andrej Sitkár ohlásil kandidatúru na starostu Košíc-Západ, medzi prioritami má bezpečnosť a parkovanie
Poslanec NR SR Andrej Sitkár ohlásil kandidatúru na starostu Košíc-Západ, medzi prioritami má bezpečnosť a parkovanie
<< predchádzajúci článok
Trump plánuje na Deň nezávislosti „najveľkolepejší míting zo všetkých“
Trump plánuje na Deň nezávislosti „najveľkolepejší míting zo všetkých“