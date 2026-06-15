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15. júna 2026

O post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti


Tagy: Kandidáti Sudcovia

Členovia rady predložili aj návrh na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca. O funkciu sudcu Súdneho dvora ...



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15.6.2026 (SITA.sk) - Členovia rady predložili aj návrh na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca.


O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako v tejto súvislosti informovala Súdna Rada SR, členovia rady Ľuboš Kunay a Vladimír Monok navrhli za kandidátku na sudkyňu Andreu Moravčíkovú.

Znovuzvolenie súčasného sudcu


Návrhy na znovuzvolenie súčasného sudcu súdneho dvora Miroslava Gavalca predložili zase členovia rady Marián Fečík a Peter Bebej, ako aj Slovenská advokátska komora.

„O kandidátoch bude Súdna rada SR rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí,“ informovala rada.

Vymenovanie po porade s výborom


Doplnila, že Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu.

Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.


Zdroj: SITA.sk - O post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Sudcovia
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