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15. júna 2026

Trump plánuje na Deň nezávislosti „najveľkolepejší míting zo všetkých“


Tagy: Americký prezident Deň nezávislosti Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe

Prezident sľubuje oslavy 250. výročia USA s prejavom, leteckými ukážkami, vystúpeniami a ohňostrojom. Americký prezident



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aptopix_g7_summit_trump_243_ 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Prezident sľubuje oslavy 250. výročia USA s prejavom, leteckými ukážkami, vystúpeniami a ohňostrojom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že 4. júla usporiada vo Washingtone veľké zhromaždenie pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov.


Podujatie má podľa neho zahŕňať prejav prezidenta, hudobné vystúpenia, prelety lietadiel aj ohňostroj.



Najveľkolepejší míting


Trump avizoval, že podujatie sa uskutoční pri Lincolnovom pamätníku a Washingtonovom monumente v hlavnom meste USA. „Usporiadame najveľkolepejší TRUMPOV MÍTING zo všetkých, ‚Poctu Amerike‘,“ napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.


Podľa Trumpa sa oslavy začnú o 19.00 hod. miestneho času a bude venovaná „ľuďom, duchu, sile, odhodlaniu a triumfom“ Spojených štátov. Nevynechal ani tradičnú poznámku o tom, že podujatie sa uskutoční v „krásnom a bezpečnom Washingtone.



Prezentácia vlastnej značky


Prezident zatiaľ nezverejnil podrobnejší program ani informácie o očakávanej účasti. Oznámenie však naznačuje, že oslavy významného jubilea Spojených štátov budú zároveň aj ďalšou príležitosťou na prezentáciu jeho politickej značky pred priaznivcami.


Trump je v posledných týždňoch opäť v centre medzinárodnej pozornosti po tom, ako jeho administratíva sprostredkovala dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe.



Kritika zo všetkých strán


Prezident zároveň čelí pokračujúcej kritike doma aj v zahraničí pre svoj konfrontačný štýl politiky, no medzi republikánskymi voličmi si naďalej udržiava silnú podporu.


Očakáva sa preto, že oslavy Dňa nezávislosti budú mať okrem vlasteneckého rozmeru aj výrazný politický podtón.




Zdroj: SITA.sk - Trump plánuje na Deň nezávislosti „najveľkolepejší míting zo všetkých“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Deň nezávislosti Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe
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