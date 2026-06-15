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15. júna 2026
Poslanec NR SR Andrej Sitkár ohlásil kandidatúru na starostu Košíc-Západ, medzi prioritami má bezpečnosť a parkovanie
Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby
Medzi najväčšie výzvy Sitkár zaradil parkovanie a dopravnú infraštruktúru, za dôležité považuje aj rekonštrukcie ciest a chodníkov či podporu bezbariérovosti. O post starostu MČ Košice-Západ sa ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Medzi najväčšie výzvy Sitkár zaradil parkovanie a dopravnú infraštruktúru, za dôležité považuje aj rekonštrukcie ciest a chodníkov či podporu bezbariérovosti.
O post starostu MČ Košice-Západ sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Sitkár (Smer-SD). Ako informoval v tlačovej správe, spolu s kandidatúrou predstavil aj základné programové priority, medzi ktorými sú najmä bezpečnosť, čistota, parkovanie, verejné priestranstvá a kvalita života na Terase.
Sitkár pripomenul, že v košickej komunálnej politike pôsobí dlhodobo. V minulosti bol zástupcom starostu mestskej časti Košice-Západ, v súčasnosti je ako poslancom národného parlamentu, tak aj mestského zastupiteľstva v Košiciach. Kandidatúru považuje za prirodzené pokračovanie svojej práce pre Terasu a jej obyvateľov.
„Košice-Západ, alebo Terasa, nie je pre mňa len mestská časť. Je to miesto, kde som vyrastal, športoval, kde mám rodinu, priateľov a kde som prežil veľkú časť svojho života. Poznám preto nielen jej silné stránky ale aj problémy, ktoré ľudí trápia každý deň. A práve preto som sa dnes rozhodol oficiálne oznámiť svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Košice-Západ,“ uviedol.
Vo svojom programe označil konkrétne priority. V oblasti bezpečnosti spomenul posilnenie spolupráce s mestskou a štátnou políciou, rozšírenie kamerového systému a modernizáciu verejného osvetlenia. Za tému označil aj čistotu verejných priestranstiev či riešenie nelegálnych skládok.
Medzi najväčšie výzvy Sitkár zaradil parkovanie a dopravnú infraštruktúru, za dôležité považuje aj rekonštrukcie ciest a chodníkov či podporu bezbariérovosti. „Súčasťou kampane budú v najbližších mesiacoch aj stretnutia s obyvateľmi jednotlivých častí Terasy, verejné diskusie a predstavenie ďalších konkrétnych riešení pre mestskú časť Košice-Západ,” uviedol kandidát.
Sitkár pripomenul, že v ostatných mesiacoch sa výrazne angažoval v témach fungovania samosprávy a reformy mesta Košice. Spolu s poslancom NR SR Igorom Šimkom (Hlas-SD) predložili už schválenú novelu zákona o meste Košice, ktorej cieľom je optimalizácia počtu mestských častí v metropole východu a s tým súvisiaca úspora verejných financií.
Mestskú časť Košice-Západ v súčasnosti vedie Marcel Vrchota (SaS), je tiež poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Poslanec NR SR Andrej Sitkár ohlásil kandidatúru na starostu Košíc-Západ, medzi prioritami má bezpečnosť a parkovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
O post starostu MČ Košice-Západ sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Sitkár (Smer-SD). Ako informoval v tlačovej správe, spolu s kandidatúrou predstavil aj základné programové priority, medzi ktorými sú najmä bezpečnosť, čistota, parkovanie, verejné priestranstvá a kvalita života na Terase.
Oznámenie kandidatúry
Sitkár pripomenul, že v košickej komunálnej politike pôsobí dlhodobo. V minulosti bol zástupcom starostu mestskej časti Košice-Západ, v súčasnosti je ako poslancom národného parlamentu, tak aj mestského zastupiteľstva v Košiciach. Kandidatúru považuje za prirodzené pokračovanie svojej práce pre Terasu a jej obyvateľov.
„Košice-Západ, alebo Terasa, nie je pre mňa len mestská časť. Je to miesto, kde som vyrastal, športoval, kde mám rodinu, priateľov a kde som prežil veľkú časť svojho života. Poznám preto nielen jej silné stránky ale aj problémy, ktoré ľudí trápia každý deň. A práve preto som sa dnes rozhodol oficiálne oznámiť svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Košice-Západ,“ uviedol.
Vo svojom programe označil konkrétne priority. V oblasti bezpečnosti spomenul posilnenie spolupráce s mestskou a štátnou políciou, rozšírenie kamerového systému a modernizáciu verejného osvetlenia. Za tému označil aj čistotu verejných priestranstiev či riešenie nelegálnych skládok.
Najväčšie výzvy
Medzi najväčšie výzvy Sitkár zaradil parkovanie a dopravnú infraštruktúru, za dôležité považuje aj rekonštrukcie ciest a chodníkov či podporu bezbariérovosti. „Súčasťou kampane budú v najbližších mesiacoch aj stretnutia s obyvateľmi jednotlivých častí Terasy, verejné diskusie a predstavenie ďalších konkrétnych riešení pre mestskú časť Košice-Západ,” uviedol kandidát.
Sitkár pripomenul, že v ostatných mesiacoch sa výrazne angažoval v témach fungovania samosprávy a reformy mesta Košice. Spolu s poslancom NR SR Igorom Šimkom (Hlas-SD) predložili už schválenú novelu zákona o meste Košice, ktorej cieľom je optimalizácia počtu mestských častí v metropole východu a s tým súvisiaca úspora verejných financií.
Mestskú časť Košice-Západ v súčasnosti vedie Marcel Vrchota (SaS), je tiež poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Poslanec NR SR Andrej Sitkár ohlásil kandidatúru na starostu Košíc-Západ, medzi prioritami má bezpečnosť a parkovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby
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